8:1 im Testspiel! SE Freising schießt FC Aschheim ab

Freising feierte einen deutlichen Testspielerfolg gegen Aschheim. – Foto: Valentin Hack

Die Fußballer des SE Freising haben beim FC Aschheim mit 8:1 gewonnen. Allein in der zweiten Halbzeit erzielten die Gäste fünf Treffer.

Entscheidend war jedenfalls, dass wieder zahlreiche Akteure Spielpraxis bekamen, sich beweisen und für einen Startelf-Einsatz zum Ligaauftakt empfehlen konnten. Dieses Mal begann mit Jakob Schmid der nächste Sommer-Neuzugang (vom FC Moosburg). Und Sturm-Koloss Marwane Gobitaka stand erneut an vorderster SEF-Front.

Das Wirrwarr in Sachen Einteilung und Spielplan ist aktuell noch groß in der Bezirksliga Nord (wir haben berichtet). Am Donnerstagabend trafen nun ausgerechnet zwei Teams aufeinander, die – wenn es blöd läuft – bereits in zwei Wochen im Ligaalltag wieder gegeneinander spielen könnten. Die Fußballer des SE Freising jedenfalls waren prächtig aufgelegt und in Torlaune: Sie gewannen beim FC Aschheim überraschend deutlich mit 8:1 (3:1). Trainer Mijo Stijepic wollte den Kantersieg jedoch nicht zu hoch hängen. Trotzdem fasste er zufrieden zusammen: „Wir waren schon sehr gut auf Spannung, wir waren deutlich überlegen.“

Zumindest die erste Halbzeit gestaltete sich noch halbwegs offen. Zwar brachte Florian Huber die Gäste aus Lerchenfeld per Kopf nach einer Ecke in Führung (6.), doch dann egalisierte Aschheim durch Leon Hoffmann (12.). Der FCA war jüngst – noch in der Ost-Staffel – in der Aufstiegsrelegation gescheitert, musste dann aber einige Abgänge verkraften.

Freising war am Donnerstag allerdings nicht zu stoppen. Und so sorgten Florian Hölzl (15.) und Andreas Abstreiter (41.) noch vor der Pause für klare Verhältnisse. In Hälfte zwei erhöhten Paolo Just (54.), Felix Fischer (58.), Fabrizio Brandes (74.), Christian Schmuckermeier (75.) und erneut Huber (79.) auf 8:1.