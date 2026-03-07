81-facher Westfalenliga-Akteur auf Vereinssuche (mit Kontaktdaten)

Der 27-jährige Kaan Cosgun ist aktuell vereinslos und auf der Suche nach einer neuen sportlichen Herausforderung zur Spielzeit 2026/27.
Der zentrale Mittelfeldspieler kann bereits auf einige Jahre Erfahrung im höherklassigen Amateurfußball zurückblicken. Bereits als A-Jugendlicher sammelte Cosgun erste Einsätze in der Oberliga für die TSG Sprockhövel und verbrachte zwei weitere Spielzeiten im westfälischen Amateuroberhaus (2018-20, 34 Einsätze), ehe er für Concordia Wiemelhausen, den SV Sodingen und Westfalia Herne in der Westfalenliga aktiv war und 81 Partien absolvierte.
Im vergangenen Herbst stand Cosgun regelmäßig in der Icon League für Find the Pro auf dem Platz. Da es zuletzt mit seinem Verein SF Bulmke unterschiedliche Vorstellungen über die sportliche Zukunft gab, ist der 27-Jährige ab Sommer offen für eine neue Aufgabe.
Grundsätzlich zeigt sich Cosgun bei der Wahl seiner neuen Liga flexibel. Neben Engagements in der Oberliga oder Westfalenliga kann er sich auch ein ambitioniertes Projekt in einer niedrigeren Spielklasse vorstellen – vorausgesetzt, der Verein verfolgt klare sportliche Ziele. Seinen Lebensmittelpunkt sieht Cosgun dabei bevorzugt im Raum Westfalen beziehungsweise Nordrhein-Westfalen.
Seine Daten:
Position:
Zentrales Mittelfeld
Stärken:
Spielverständnis, technische Qualität, Übersicht im Spielaufbau sowie Erfahrung aus höherklassigen Amateurklassen.
Was ich suche:
„Ich wünsche mir ein familiäres und gut strukturiertes Umfeld mit sportlichen Ambitionen und klaren Zielen.“
Kontakt:
📞 Telefon / WhatsApp: 0173 5374754
