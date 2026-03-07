81-facher Westfalenliga-Akteur auf Vereinssuche (mit Kontaktdaten)

Cosgun (rechts) mit Welt-Star Marcelo in der Icon League. – Foto: privat @iamkaan777

Der 27-jährige Kaan Cosgun ist aktuell vereinslos und auf der Suche nach einer neuen sportlichen Herausforderung zur Spielzeit 2026/27.

Der zentrale Mittelfeldspieler kann bereits auf einige Jahre Erfahrung im höherklassigen Amateurfußball zurückblicken. Bereits als A-Jugendlicher sammelte Cosgun erste Einsätze in der Oberliga für die TSG Sprockhövel und verbrachte zwei weitere Spielzeiten im westfälischen Amateuroberhaus (2018-20, 34 Einsätze), ehe er für Concordia Wiemelhausen, den SV Sodingen und Westfalia Herne in der Westfalenliga aktiv war und 81 Partien absolvierte.

Im vergangenen Herbst stand Cosgun regelmäßig in der Icon League für Find the Pro auf dem Platz. Da es zuletzt mit seinem Verein SF Bulmke unterschiedliche Vorstellungen über die sportliche Zukunft gab, ist der 27-Jährige ab Sommer offen für eine neue Aufgabe.