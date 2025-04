80000 Euro für die Vereine – Jetzt bewerben für den Ehrenamtspreis

Die im vergangenen Jahr ausgezeichneten Projekte zeigen die Bandbreite dessen, was möglich ist. Der SV Hülben etwa feierte sein 125-jähriges Jubiläum mit außergewöhnlichen Festivitäten und entwarf einen Imageflyer, um neue Mitglieder und Sponsoren zu gewinnen. Der SC Staig wiederum organisierte unter dem Motto „Gemeinsam grenzenlos“ eine Vielzahl an Veranstaltungen und entwarf ein Jubiläumssondertrikot. Die SGM Fischbach-Schnetzenhausen veranstaltete ein Benefizspiel für einen schwer verunglückten jungen Mann und sammelte eine erhebliche Spendensumme.

Der SV Vollmaringen war an der Gründung der Inklusionsliga Nordschwarzwald beteiligt und setzt sich für die Integration von Menschen mit Behinderung ein – unter anderem mit einem barrierefreien Spielplatz. Der FC Wacker Biberach entwickelte ein neues Kinder- und Jugendschutzkonzept mit Vorbildcharakter. Der SV Reinstetten erhielt einen Sonderpreis für eine Ausbildungsmesse, die Ehrenamt und berufliche Perspektiven kombiniert. Diese Beispiele zeigen die Vielfalt und das Engagement der Vereine im wfv-Gebiet – und wurden verdientermaßen mit dem VEAP 2024 ausgezeichnet!

In eurem Verein gibt es Projekte, die den VEAP 2025 verdient hätten? Dann bewerbt euch jetzt! Die Bewerbungsphase läuft bis zum 30. Juni 2025. Alle Informationen zur Teilnahme, zu den Bewertungskriterien und zum Bewerbungsformular gibt es hier.

Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen und sagen Danke an alle Ehrenamtlichen in unseren Vereinen, die den Amateurfußball zu dem machen, was er ist: lebendig, vielfältig und unverzichtbar für unsere Gesellschaft.