„800 Fans beim Derby" – SC Staig kehrt in die Bezirksliga zurück

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Der SC Staig musste nach einer starken Premierensaison den bitteren Gang zurück in die Bezirksliga Donau/Iller antreten. Im FuPa-Teamcheck zieht Bereichsleiter Öffentlichkeit/Finanzen Fabio La Rossa eine differenzierte Bilanz – und erklärt, warum der Abstieg trotz vieler positiver Entwicklungen schmerzt und der Verein in der neuen Saison dennoch mit breiter Brust auftreten will.

Die Saison 2025/2026 war für den SC Staig eine der Widersprüche. 45 Punkte in der Landesliga, viele integrierte Nachwuchsspieler, im Schnitt rund 350 Zuschauer bei Heimspielen – und als absolutes Highlight fast 800 Fans beim Derby gegen die SSG Ulm. „Wir haben trotz des bitteren Abstiegs in der Relegation aus der Landesliga extrem viele positive Entwicklungen beobachten können", sagt Fabio La Rossa gegenüber FuPa. Und dennoch: „Wir sind am Ende der Saison sehr enttäuscht über den Abstieg und können damit natürlich nicht zufrieden sein – gerade aufgrund der ansonsten sehr guten Entwicklung." Eine ehrliche Einschätzung, die zeigt, dass der Verein die Ursachen kennt – und daran arbeiten will.

Besondere Vorbereitungshighlights plant der SC Staig für die Saison 2026/2027 nicht. Der Fokus liegt auf der sportlichen Arbeit – und darauf, die vielen neuen Gesichter im Kader schnellstmöglich zu einer eingeschworenen Einheit zu formen.

Nachwuchs als Vereinsphilosophie

Was La Rossa besonders stolz macht, ist die konsequente Integration junger Spieler. „Wir haben aus unserer Jugend in den letzten zwei Jahren direkt drei Spieler als Stamm integriert und auch sonst noch weitere Youngsters an die Mannschaft herangeführt." Eine Entwicklung, die nicht nur kurzfristig hilft, sondern den SC Staig langfristig stärkt – und die auch in der neuen Saison fortgesetzt werden soll.

Ziel: Vorne mitspielen und Team II in die A-Klasse

Die Zielsetzung für 2026/2027 ist beim SC Staig trotz des Abstiegs ambitioniert. La Rossa weiß, dass die Mannschaft als Absteiger von vielen als Favorit gesehen wird – und entsprechend auf sie eingespielt wird. Dennoch: „Auch für diese Saison trauen wir uns schon zu, vorne wieder mitzuspielen." Parallel soll die zweite Mannschaft den Aufstieg in die A-Klasse schaffen, gestützt auf einen nun breiteren Unterbau.

Offenes Favoritenfeld mit mehreren Anwärtern

Den Meisterschaftskampf in der Bezirksliga Donau/Iller sieht La Rossa als offen. Neben dem SC Staig selbst dürfte Mitabsteiger Srbija ein Wort mitreden – auch wenn sich die Mannschaft erst wieder finden müsse. Gleiches gelte für Langenau mit seinen vielen neuen Spielern. Die SGM Öpfingen habe zuletzt eine starke Saison gespielt, und die SGM Aufheim/Holzschwang sowie der SV Westerheim könnten dank ihrer Konstanz und Kontinuität im Aufstiegsrennen einen Vorteil haben.

Großer Kaderumbruch: Neun Zugänge, sieben Abgänge

Personell hat sich beim SC Staig in diesem Sommer einiges getan. Neu dabei sind Lorenz Bachner und Raphael Campus vom SSV Ehingen-Süd, Max Ruoß und Maximilian Neuburger vom TSV Langenau, David Vogl von der SGM Aufheim-Holzschwang, Fabian Giebelhaus von der SG Vöhringen/Illerzell, Niklas Madl von der SG Griesingen, Kevin Glockmann vom FC Marchtal sowie der reaktivierte Janne Nebenführ.

Auf der Abgangsseite wechselt Max Bachner zum SSV Ehingen-Süd, Daniel Jocic zu Srbija Ulm und Jan Schwachhofer zum FC Hüttisheim. Christian Hille, Fabian Volz, Patrick Schorer und Pit Maurer beenden ihre aktive Karriere.

Auch bei der zweiten Mannschaft gibt es Neues: Michael Schmid übernimmt den Trainerposten beim SC Staig II als Nachfolger von Willi Amann, der seine Trainerlaufbahn beendet. Als spielender Co-Trainer steht ihm Tobias Schädler zur Seite.

Regeländerungen: Zwei Anpassungen für den Amateurfußball sinnvoll

Beim Thema WM-Regeländerungen hat La Rossa eine klare und differenzierte Haltung. Zwei Regelungen hält er auch für den Amateurfußball ohne VAR für relevant und gut: die Auszeit nach einer Behandlungspause – ohne dass zwingend eine gelbe oder rote Karte folgen muss – sowie die Zeitstrafe, sofern eine Auswechslung nicht innerhalb von zehn Sekunden vollzogen wird. Beide Maßnahmen dämmen Zeitspiel ein und machen das Spiel fairer – ein Gewinn für alle Beteiligten.