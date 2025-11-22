 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
Acht Mal durfte der DJK Vornbach sich heute zum Jubeln zusammenfinden! Ein hervorragender Auftritt vom Aufsteiger
Acht Mal durfte der DJK Vornbach sich heute zum Jubeln zusammenfinden! Ein hervorragender Auftritt vom Aufsteiger – Foto: Alfred Brumbauer

8:0! Vornbach friert Kosova ein - Landshut marschiert weiter

Vornbach feiert einen knackigen 8:0-Sieg +++ Landshut gewinnt problemlos gegen Bad Abbach +++ Ettmannsdorf siegt und schiebt sich auf den zweiten Rang +++ Passau holt Dreier in Dingolfing +++ Deutlicher Sieg für Bad Kötzting +++ Spielabsagen in Luhe-Wildenau und Roding

Landesliga Bayern - Mitte, der 21. Spieltag am Samstagnachmittag: Obwohl eine Kältewelle spürbar übers Land zog, ging es auf den Plätzen heiß her - vor allem Vornbach brannte ein richtiges Feuerwerk ab. Die Truppe von Heiko Schwarz überrollte Kosova Regensburg mit 8:0 – trotz vergebenem Elfmeter und „nur“ 2:0 zur Pause. Im zweiten Durchgang brach der Widerstand der Gäste völlig, Vornbach spielte sich in einen wahren Torrausch.

An der Spitze dreht die SpVgg Landshut weiter ungestört seine Kreise: Der souveräne Sieg gegen Bad Abbach geriet nie ins Wanken, obwohl der Landshuter Tobias Steer in der 9. Minute schon den Roten Karton gezeigt bekam. Die Unterzahl dauerte aber nur bis in die 53. Minute, da bekam dann Tobias Pauli die Ampelkarte. Eine sehr starke Vorstellung von Keeper Fabian Fuchs im Kasten von Bad Abbach verhinderte ein deutlicheres Ergebnis.

Nach dem 2:14 unter der Woche gegen 1860 München musste Passau wieder in der Landesliga ran - die Reise führte heute nach Dingolfing. Ein Treffer von Maximilian Moser kurz nach der Pause sicherte in einem engen Spiel drei Punkte für die Passauer.

Auch Ettmannsdorf durfte jubeln: Mit einem 2:0 gegen Tegernheim springen die Schwandorfer auf den zweiten Tabellenplatz. Ettmannsdorf feierte nun schon den siebten (!) Sieg in Serie.

Bad Kötzting feierte einen klaren 5:1-Sieg gegen Eggenfelden. Dank schwachen Abwehrverhalten von Eggenfelden führte Bad Kötzting schon nach knappen 30 Minuten komfortabel mit 3:0. Mit dem Pausenpfiff kam Eggenfelden noch zum 3:1. In der zweiten Halbzeit durfte jedes Team einen Elfmeter treten – Bad Kötzting verwandelte, Eggenfelden vergab, was den Sieger schon früh festlegte. Das 5:1 in der 74. Minute setzte dem Auftritt dann noch das Sahnehäubchen auf.

Heute, 14:00 Uhr
FC Dingolfing
FC DingolfingDingolfing
1. FC Passau
1. FC PassauFC Passau
0
1

Thomas Seidl, Trainer FC Dingolfing: "Wir haben eine sehr anständige erste Hälfte gespielt, es aber verpasst, aus drei, vier richtig guten Möglichkeiten ein Tor zu machen. Unmittelbar nach der Pause wurden wir kalt erwischt und der Gegentreffer hat uns etwas den Stecker gezogen, zumal Passau sehr diszipliniert agiert hat. Erst in der Schlussviertelstunde wurden wir wieder deutlich zwingender, ließen aber erneut zwei gute Dinger liegen. Wer seine Chancen nicht nutzt, wird meist bestraft und diese alte Weisheit fasst das Spiel aus unserer Sicht sehr gut zusammen."

Stefan Kurz, Sportlicher Leiter 1. FC Passau: "Insgesamt hatten wir das Spiel ganz gut im Griff. Wir hatten mehr Ballbesitz und auch gute Spielkontrolle. In der 1. Halbzeit haben wir allerdings zwei gute Chancen durch kleine Unachtsamkeiten zugelassen. Vorne konnten wir uns nicht entscheidend durchsetzen. Das änderte sich aber sofort nach Wiederanpfiff. Einen schönen Angriff über unsere linke Seite vollendete Maxi Moser nach Hereingabe von Gergö Szalanszki. Auch danach hatten wir das Spiel eigentlich gut im Griff, wir konnten den Deckel aber nicht drauf machen und so kam Dingolfing die letzten paar Minuten nochmals auf, aber wir konnten den Dreier am Ende über die Zeit bringen."

Heute, 14:00 Uhr
DJK Vornbach a. Inn
DJK Vornbach a. InnVornbach
FC Kosova Regensburg
FC Kosova RegensburgFC Kosova
8
0
Abpfiff

Michael Jäger, Sportlicher Leiter DJK Vornbach: "Ein super Abschluss vor heimischen Publikum! Heute stand es nie zur Debatte, wer dieses Spiel für sich entscheidet. Wir waren von Anfang an sehr konzentriert und die Gäste heute erschreckend schwach. Wenn man uns so spielen lässt, kann es dann auch so hoch ausgehen, wie es heute der Fall war. Gratulation an die Mannschaft, die Trainer und alle im Verein für ein überragendes Kalenderjahr 2025."

Heute, 14:00 Uhr
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf
FC Tegernheim
FC TegernheimTegernheim
2
0

Christian Most, Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf: "Wie heißt es so schön? Wenn man einen Lauf hat, gewinnt man alle Spiele. Unser siebter Sieg in Serie. Es war sicherlich heute nicht unser bestes Spiel, aber am Ende trotzdem ein verdienter Sieg. Wir gingen relativ früh in Führung und hatten noch ein paar Situationen, um das zweite nachzulegen, jedoch haben wir die Aktionen immer ungenau zu Ende gespielt. Mit dem 2:0 kurz vor der Halbzeit gingen wir dann mit einer komfortablen Führung in die Pause. Diese Führung haben wir im zweiten Durchgang souverän verwaltet - ohne stark zu glänzen. Aber wie schon erwähnt, wenn man einen Lauf hat, gewinnt man auch solche Spiele auf eine souveräne Art und Weise. Aber auch ein Kompliment an Tegernheim, die zu der ein oder anderen Chance gekommen sind und immer wieder Nadelstiche gesetzt haben. Wir haben jetzt schon die magische "40-Punkte-Marke" erreicht, alles was jetzt noch kommt, ist mehr oder weniger Bonus für uns. Am Sonntag gegen Kosova möchten wir natürlich wieder nachlegen."

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Bad Kötzting
1. FC Bad KötztingBad Kötzting
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
5
1
Abpfiff

Alfred van Bergen, Teammanager SSV Eggenfelden: "Wenn man in der Verteidigung solche Fehler macht, wird man in der Landesliga nicht mehr viele Spiele gewinnen. Wir haben aktuell den Faden verloren, brutale Leichtsinnsfehler werden in der Landesliga einfach schnell bestraft. In der ersten Halbzeit haben wir es noch spielerisch probiert, der zweite Durchgang war eine volle Katastrophe. Vorne machen wir aber auch aus unseren Chancen zu wenig. Die Mannschaft muss sich wieder zusammenreißen und das auf den Platz bringen, was sie können. So wie wir heute aufgetreten sind, kann man einfach nicht Fußball spielen. Den Gegner haben wir heute zum Toreschießen eingeladen, ein absolut verdienter Sieg für Bad Kötzting. "

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
TSV Bad Abbach
TSV Bad AbbachBad Abbach
2
0

Max Maier, Sportlicher Leiter SpVgg Landshut: "Wir sind nach dem frühen Platzverweis sehr diszipliniert geblieben und haben das Spiel absolut verdient gewonnen. Gratulation an die Jungs, die erneut alle sehr stark gearbeitet haben."

Sepp Schuderer, Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach: "Wir sind mit dem letzten Aufgebot nach Landshut gefahren und wussten, dass sehr viel zusammenkommen muss, damit wir nicht verlieren. Die Jungs haben alles versucht man kann ihnen keinen Vorwurf machen. Landshut hat verdient mit Zwei zu Null gewonnen. Unser Torwart war heute maßgeblich beteiligt, dass es am Ende nur 0:2 gegen uns stand."

Folgende Spiele konnten aufgrund der Witterung nicht angepfiffen werden:

Heute, 14:00 Uhr
TB 03 Roding
TB 03 RodingTB Roding
SpVgg Lam
SpVgg LamSpVgg Lam
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SC Luhe-Wildenau
SC Luhe-WildenauLu-Wildenau
TSV Bogen
TSV BogenBogen
Abgesagt

