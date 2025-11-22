8:0! Vornbach friert Kosova ein - Landshut marschiert weiter

Landesliga Bayern - Mitte, der 21. Spieltag am Samstagnachmittag: Obwohl eine Kältewelle spürbar übers Land zog, ging es auf den Plätzen heiß her - vor allem Vornbach brannte ein richtiges Feuerwerk ab. Die Truppe von Heiko Schwarz überrollte Kosova Regensburg mit 8:0 – trotz vergebenem Elfmeter und „nur“ 2:0 zur Pause. Im zweiten Durchgang brach der Widerstand der Gäste völlig, Vornbach spielte sich in einen wahren Torrausch.

An der Spitze dreht die SpVgg Landshut weiter ungestört seine Kreise: Der souveräne Sieg gegen Bad Abbach geriet nie ins Wanken, obwohl der Landshuter Tobias Steer in der 9. Minute schon den Roten Karton gezeigt bekam. Die Unterzahl dauerte aber nur bis in die 53. Minute, da bekam dann Tobias Pauli die Ampelkarte. Eine sehr starke Vorstellung von Keeper Fabian Fuchs im Kasten von Bad Abbach verhinderte ein deutlicheres Ergebnis.

Nach dem 2:14 unter der Woche gegen 1860 München musste Passau wieder in der Landesliga ran - die Reise führte heute nach Dingolfing. Ein Treffer von Maximilian Moser kurz nach der Pause sicherte in einem engen Spiel drei Punkte für die Passauer.

Auch Ettmannsdorf durfte jubeln: Mit einem 2:0 gegen Tegernheim springen die Schwandorfer auf den zweiten Tabellenplatz. Ettmannsdorf feierte nun schon den siebten (!) Sieg in Serie.

Bad Kötzting feierte einen klaren 5:1-Sieg gegen Eggenfelden. Dank schwachen Abwehrverhalten von Eggenfelden führte Bad Kötzting schon nach knappen 30 Minuten komfortabel mit 3:0. Mit dem Pausenpfiff kam Eggenfelden noch zum 3:1. In der zweiten Halbzeit durfte jedes Team einen Elfmeter treten – Bad Kötzting verwandelte, Eggenfelden vergab, was den Sieger schon früh festlegte. Das 5:1 in der 74. Minute setzte dem Auftritt dann noch das Sahnehäubchen auf.