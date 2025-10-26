8:0 & 7:0 - SV Böblingen und TSV Ehningen in Torlaune



Der TSV Bad Boll sicherte sich einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den SC Geislingen. Bereits in der sechsten Minute erzielte Baran Ates den einzigen Treffer des Spiels. Trotz weiterer Gelegenheiten blieb es beim frühen Tor, das Bad Boll im oberen Mittelfeld festigt, während Geislingen weiter in der Abstiegszone verharrt. Der TSV Bad Boll sicherte sich einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den SC Geislingen. Bereits in der sechsten Minute erzielte Baran Ates den einzigen Treffer des Spiels. Trotz weiterer Gelegenheiten blieb es beim frühen Tor, das Bad Boll im oberen Mittelfeld festigt, während Geislingen weiter in der Abstiegszone verharrt. ---



Der FV Sontheim/Brenz musste auch im elften Anlauf ohne Punktgewinn vom Platz. Gegen Spitzenreiter TSV Köngen unterlag der Aufsteiger mit 0:2. Yannik Kögler brachte die Gäste in der 74. Minute in Führung, ehe Robin Hiller in der Nachspielzeit (90.+5) alles klar machte – Köngen bleibt damit an der Tabellenspitze. Der FV Sontheim/Brenz musste auch im elften Anlauf ohne Punktgewinn vom Platz. Gegen Spitzenreiter TSV Köngen unterlag der Aufsteiger mit 0:2. Yannik Kögler brachte die Gäste in der 74. Minute in Führung, ehe Robin Hiller in der Nachspielzeit (90.+5) alles klar machte – Köngen bleibt damit an der Tabellenspitze. ---



Der SV Böblingen feierte beim 7:0 gegen die TSVgg Plattenhardt ein Schützenfest. Fabio Carneiro de Carvalho eröffnete mit einem Hattrick (6., 14., 20.), ehe Marvin Pietruschka (41.) und Eray Cilhüseyin (71.) nachlegten. In der Schlussphase erhöhten Emre Keysan (83.) und Cedric Hornung (88.) zum auch in der Höhe verdienten Kantersieg. Der SV Böblingen feierte beim 7:0 gegen die TSVgg Plattenhardt ein Schützenfest. Fabio Carneiro de Carvalho eröffnete mit einem Hattrick (6., 14., 20.), ehe Marvin Pietruschka (41.) und Eray Cilhüseyin (71.) nachlegten. In der Schlussphase erhöhten Emre Keysan (83.) und Cedric Hornung (88.) zum auch in der Höhe verdienten Kantersieg. ---



Im Duell zwischen dem TSGV Waldstetten und dem 1. FC Eislingen trennten sich beide Mannschaften 1:1. Marcel Hodzic brachte die Gäste früh in Führung (5.), doch Niels Waldraff glich bereits in der 18. Minute aus. Danach blieb das Spiel umkämpft, ohne dass sich eine Mannschaft entscheidend durchsetzen konnte. Im Duell zwischen dem TSGV Waldstetten und dem 1. FC Eislingen trennten sich beide Mannschaften 1:1. Marcel Hodzic brachte die Gäste früh in Führung (5.), doch Niels Waldraff glich bereits in der 18. Minute aus. Danach blieb das Spiel umkämpft, ohne dass sich eine Mannschaft entscheidend durchsetzen konnte. ---



Der TSV Ehningen überrollte den MTV Stuttgart mit einem 8:0-Kantersieg. Lars Jäger traf dreimal (31., 35., 64.), während Marcel Berberoglu (23. Foulelfmeter), Gabriel Körtge Corral (56.), Jonas Horvat (66.), Maurice Dreher (68.) und Marcel Sigloch (86.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Für Ehningen war es der höchste Saisonsieg, der den Anschluss an die Spitzengruppe sichert. Der TSV Ehningen überrollte den MTV Stuttgart mit einem 8:0-Kantersieg. Lars Jäger traf dreimal (31., 35., 64.), während Marcel Berberoglu (23. Foulelfmeter), Gabriel Körtge Corral (56.), Jonas Horvat (66.), Maurice Dreher (68.) und Marcel Sigloch (86.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Für Ehningen war es der höchste Saisonsieg, der den Anschluss an die Spitzengruppe sichert. ---



Der TV Echterdingen geriet gegen den GSV Maichingen mit 0:4 deutlich unter die Räder. Kevin Flaig eröffnete per Foulelfmeter (9.), ehe Mirza Vila (37.) und Mario Ferrelli (45.+1) noch vor der Pause erhöhten. Nach der Roten Karte für Matti Theobaldt (39.) war die Partie entschieden, Dzan Komarica (88.) setzte den Schlusspunkt. Der TV Echterdingen geriet gegen den GSV Maichingen mit 0:4 deutlich unter die Räder. Kevin Flaig eröffnete per Foulelfmeter (9.), ehe Mirza Vila (37.) und Mario Ferrelli (45.+1) noch vor der Pause erhöhten. Nach der Roten Karte für Matti Theobaldt (39.) war die Partie entschieden, Dzan Komarica (88.) setzte den Schlusspunkt. ---



Die FV Sportfreunde Neuhausen verloren ihr Heimspiel gegen den VfL Sindelfingen mit 1:2. Peter Güth traf in der 57. Minute zur Führung, doch ein Eigentor von Luis Herzog (68.) und der Treffer von Gianluca Gamuzza (71.) drehten das Spiel binnen weniger Minuten. Neuhausen rutscht dadurch in der Tabelle etwas ab, während Sindelfingen oben mitmischt. Die FV Sportfreunde Neuhausen verloren ihr Heimspiel gegen den VfL Sindelfingen mit 1:2. Peter Güth traf in der 57. Minute zur Führung, doch ein Eigentor von Luis Herzog (68.) und der Treffer von Gianluca Gamuzza (71.) drehten das Spiel binnen weniger Minuten. Neuhausen rutscht dadurch in der Tabelle etwas ab, während Sindelfingen oben mitmischt. ---



Der TSV Bernhausen setzte sich mit 3:1 gegen den SV Waldhausen durch und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters. Erik Meinlschmidt brachte Bernhausen früh in Führung (5.), doch Tim Eckstein glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+3) aus. Nach dem Seitenwechsel entschieden Ivan Matanovic (71.) und Lukas Walz (87.) die Partie zugunsten der Hausherren.