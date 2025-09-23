8:0 - Traumstart für Geratskirchen

Zum verspäteten Saisonauftakt empfing der DJK-SV Geratskirchen den TV Aiglsbach. Bei sommerlichen Temperaturen konnte sich die Heimmannschaft deutlich mit 8:0 durchsetzen.

Von Beginn an zeigten die Geratskirchnerinnen, dass sie nicht nur auf dem Papier die Favoritinnen waren. Bereits nach 10 Minuten konnte Theresa Frank nach einem langen Ball von Amelie Prinz das 1:0 erzielen. Geratskirchen agierte fortan vorwiegend mit langen Bällen auf die Außen, konnte sich aber auch des Öfteren durch die Mitte kombinieren. In der 26. Minute hatte Theresa Bichlmaier Pech, als ihr Schuss nur an die Latte ging. Frank verwertete den zurückspringenden Ball aber zum 2:0. Bereits zwei Minuten später ging ein Schuss von Rebecca Hager ebenfalls an die Latte. Dieses Mal war es Leoni Edenhofer, die den Abpraller im Tor versenkte (26.). Geratskirchen ruhte sich aber keineswegs auf dem 3:0 aus sondern versuchte weiterhin für Gefahr zu sorgen. Beim 4:0 setzte sich Theresa Frank über außen durch und bediente Rebecca Hager, die nur noch einschieben musste (29.). Die Gastgeberinnen schalteten daraufhin einen Gang zurück und versuchten den Ball länger zu halten. Vor dem Halbzeitpfiff konnte Hager nach erneuter Vorlage von Frank auf 5:0 erhöhen (41.).

Nach Wiederanpfiff dauerte es ein bisschen ehe die Geratalerinnen wieder ihr gewohntes Spiel aufziehen konnten. Dennoch hatten sie das Spiel zu jedem Zeitpunkt unter Kontrolle und konnten sich ein paar Chancen erspielen, die jedoch ungenutzt bleiben. Trotzdem sollte es nicht beim 5:0 bleiben: Nach einer Ecke von Theresa Frank sprang Amelie Prinz am höchsten und köpfte den nächsten Treffer für Geratskirchen (60.). 16 Zeigerumdrehungen später war es erneut Frank, die nach einem Traumpass von Prinz alleine vor Torfrau Lena Fersch auftauchte und mit ihrem dritten Treffer des Tages das Ergebnis auf 7:0 in die Höhe schraubte. In der Folge machten sich die Hausladen-Schützlinge durch unnötige Fouls das Leben selber etwas schwer, verloren jedoch nie die Kontrolle über das Spiel. Den Schlusspunkt setzte Kamila Reichert, als sie in der 86. Minute nach Vorlage von Frank den Ball nur noch an Fersch vorbeischieben musste.