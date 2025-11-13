8:0: Süchteln vermöbelt Hildener Kellerkind, kein Sieger in Nettetal

Am Freitag drückte der ASV Süchteln dem Kellerkind VfB Hilden II eine empfindlich Pleite auf und springt für den Moment auf den zweiten Rang. Der SC Union Nettetal und TSV Solingen trennten sich ohne Sieger.
Am Sonntag bekommt das Solinger Spitzenduo es mit formschwachen Gegnern zu tun. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 spielt gegen den FC Kosova Düsseldorf, bei dem Alfonso del Cueto nach drei Niederlagen in Folge kürzlich die Segeln streichen musste. Für ihn übernimmt Ibo Cöl. Auch der DV Solingen hat einen strauchelnden Kontrahenten mit Victoria Mennrath vor der Brust. Zwischenzeitlich als Top-Team gehandelt, ist die Victoria nach vier Pleiten in Folge ins Mittelfeld abgerutscht.
Geht es jetzt bergauf mit dem FC Remscheid? Der 1:0-Sieg gegen den SC Union Nettetal aus der Vorwoche war der erste Sieg unter Neu-Coach Björn Joppe in sechs Versuchen. Gegen die VSF Amern kann weiter auf die Nicht-Abstiegsplätze aufgeschlossen werden.
Tabellenschlusslicht TVD Velbert darf sich auf ein Derby freuen. Derzeit meilenweit vom rettenden Ufer entfernt, könnte ein Erfolg im Stadtduell gegen den SC Velbert Kräfte freisetzen.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
So schnell wird man in der Landesliga auf den Boden der Tatsachen geholt. Nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Kosova in der Vorwoche ging Hilden nun mit ihrer bislang deutlichsten Saisonpleite unter. Schon innerhalb der ersten zehn Minuten ging Süchteln mit drei Treffern in Front. Als der ASV wenig später auch noch zwei weitere Treffer nachlegte, versuchte Koray Sakacali mit einem Dreifachwechsel nach einer halben Stunde noch einmal frischen Wind zu erzeugen. Doch die Partie war schon längst entschieden. Die Hausherren schraubten da Ergebnis sogar noch weiter in die Höhe und springen für den Moment auf Platz zwei.
ASV Einigkeit Süchteln – VfB 03 Hilden II 8:0
ASV Einigkeit Süchteln: Elvedin Kaltak, Maurice Bock, Toni Weis (71. Fabian Trzensisko), Philipp Kremer (58. Justin Coenen), Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Paul Fröhling, Felipe Burkhardt (71. Lennard Brüster), Janpeter Zaum (61. Leo Heinrich Rennett), Leon Falter, Leonit Popova (71. Justus Küpper) - Trainer: Volker Hansen
VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz (31. Josip Bilac), Azad Sari (31. Tarique Maurice Hurd), Yavuz Erdogan, Ercan Akhan, Armend Likaj (31. Amine Feldaoui), Roman Wakily (61. Leander Boden), Abdelilah Zarok, Yusuke Okuda, Luis Ortmann (66. Tolga Ceylan), Emmanuel Yeboah - Trainer: Koray Sakacali
Schiedsrichter: Marcel Stach - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Paul Fröhling (3.), 2:0 Janpeter Zaum (5.), 3:0 Leonit Popova (9.), 4:0 Philipp Kremer (23.), 5:0 Janpeter Zaum (26.), 6:0 Leonit Popova (42.), 7:0 Leo Heinrich Rennett (65.), 8:0 Toni Weis (69.)
Nettetal und Solingen bleiben Tabellennachbarn. Auf die frühe Führung von Jannik Weber (18.) per Strafstoß suchte der SC Union über den weiteren Spielverlauf lange eine Antwort. Chisato Suda sollte schließlich per Kopf für die Erlösung zum Anbruch der Schlussphase sorgen (74.), sein erster Saisontreffer. Für Nettetal wird so die Mission Wiederaufstieg mehr und mehr zur Mammutaufgabe.
SC Union Nettetal – TSV Solingen 1:1
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Heise, Luka Drca, Maurits Kerkman (77. Tomi Alexandrov), Pascal Schellhammer, Mats Platen, Chisato Suda, Archil Ismail, Nico Zitzen, Noel Gergorec, Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc
TSV Solingen: Luca Novodomsky, Nektarios Romas, Marcel Gerasch, Niklas Paul Beckmann, Christian Krone, Alexander Klatt, Tom Gray (79. Torben Rüdingloh), Tim Schwarz (66. Cedric Kareem Ben Zid), Jan Niklas Tkacik, Jannik Weber (63. Justin Gregor Niedworok), Jasper Teske (79. Severin Krayer) - Trainer: Nils Esslinger
Schiedsrichter: Jesco Boin - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Jannik Weber (18. Foulelfmeter), 1:1 Chisato Suda (74.)
15. Spieltag
28.11.25 TuRU Düsseldorf - Victoria Mennrath
28.11.25 VfB 03 Hilden II - SSV Bergisch Born
30.11.25 FC Remscheid - SG Unterrath
30.11.25 SC Velbert - FC Kosova Düsseldorf
30.11.25 TSV Solingen - 1. FC Wülfrath
30.11.25 SC Union Nettetal - VSF Amern
30.11.25 DV Solingen - DJK Gnadental
30.11.25 SC Kapellen-Erft - TVD Velbert
30.11.25 1. Spvg. Solingen Wald 03 - ASV Einigkeit Süchteln
16. Spieltag
05.12.25 TVD Velbert - DV Solingen
05.12.25 Victoria Mennrath - FC Remscheid
06.12.25 TSV Solingen - VSF Amern
07.12.25 1. FC Wülfrath - VfB 03 Hilden II
07.12.25 ASV Einigkeit Süchteln - SC Velbert
07.12.25 SSV Bergisch Born - 1. Spvg. Solingen Wald 03
07.12.25 FC Kosova Düsseldorf - SC Kapellen-Erft
07.12.25 DJK Gnadental - TuRU Düsseldorf
07.12.25 SG Unterrath - SC Union Nettetal