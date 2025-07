8:0: SSV Jahn zieht problemlos in die zweite Pokalrunde ein

Rund 100 „Schlachtenbummler“ hatten den SSV Jahn ins 150 Kilometer entfernte Alerheim begleitet. Das liegt im schwäbischen Landkreis Donau-Ries. Enttäuscht wurden die mitgereisten Fans nicht. Am Ende gab es acht Tore zu bejubeln. Standesgemäß mit 8:0 (2:0) setzte sich die Regensburger gegen die fünf Klassen tiefer spielende SG Alerheim durch. Der Drittligist zieht mühelos in die zweite Runde des Bayerischen Toto-Pokals ein. Auf wen der Jahn da trifft, das zeigt sich bei der Auslosung am Donnerstagvormittag.

Die Partie schien vor einer stattlichen Kulisse von rund 1.500 Zuschauern sofort den erwarteten Verlauf zu nehmen. Der Jahn, der in den roten Aufwärmshirts auflaufen musste, übernahm von der ersten Minute an die Spielkontrolle. Aber: Der heimische Kreisligist stemmte sich tapfer dagegen und konnte überraschend lange die Null halten. Erst in der 33. Minute löste Dejan Galjen den Bann. Der Schuss von U21-Mann Fabian Ziegler wurde abgefälscht und fiel Galjen vor die Füße, der den haushohen Favoriten aus wenigen Metern in Führung brachte. Auch beim 0:2 (41.) hatte Ziegler seine Füße im Spiel. Im Strafraum verpasste er den Abschluss, konnte den Ball aber zu Andreas Geipl befördern, der sehenswert ins rechte obere Eck traf. Das 0:2 stellte auch den Pausenstand dar – durchaus ein kleiner Achtungserfolg für Alerheim. Auch, weil der Wimmer-Elf im Angriffsspiel oft noch die letzte Präzision fehlte.Nach der Pause ging es aber dahin mit dem Achtligisten, dem immer mehr die Kräfte schwanden. Die Regensburger präsentierten sich nun deutlich torhungriger und schraubten das Ergebnis peu à peu in die Höhe. Dejan Galjen schnürte in Minute 58. vom Elfmeterpunkt seinen Doppelpack, außerdem trafen Leihspieler Dustin Forkel (51.), der auffällige Davis Asante (61.), Phil Beckhoff (66.), Philipp Müller (74.) und Felix Strauss (83.). Der Endstand von 0:8 war letztlich standesgemäß. Am kommenden Samstag (16 Uhr) erwartet der SSV Jahn im Rahmen des zehnjährigen Stadionjubiläums den TSV 1860 München. Und wird da natürlich deutlich mehr gefordert sein.