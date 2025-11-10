8:0 Schützenfest der SGA

Die Gäste aus dem Schussenthal hatten sich in den letzten Wochen mit zwei Siegen etwas stabilisiert und die SG Aulendorf wusste nicht so recht, was auf die Schwarz Gelben so zukommen würde. Von Beginn an zeigte die SGA eine konzentrierte Vorstellung. Bereits nach 7 Minuten brachte Andreas Krenzler die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Danach hatte die SGA bis zum Pausenpfiff eines sehr gut leitenden Schiedsrichter Michael Buchter vom SV Haisterkirch alles im Griff und hätte die Führung durchaus noch erhöhen können.

Die zweite Spielhälfte begann so wie die Erste endete. Die Gastgeber übernahmen wieder das Spielgeschehen und nun sollten die herausgespielten Torchancen auch in Tore umgewandelt werden. Das 2:0 erzielte in der 51. Minute David Miller. In der 53. Minute erhöhte Jochen Daiber auf 3:0. Nach 58 Minuten stand es nach Tor von Lukas Steinhauser 4:0 und da es so einfach ging mit dem Tore schießen setzte Lukas Steinhauser eine Minute später noch mit dem 5.0 nach. Nach 63 Minuten köpfte Andreas Krenzler eine David Gaus Ecke zum 6:0 in die Maschen des Gästetors. Mit dem 7:0 in der 70. Minute traf Lukas Steinhauser zum dritten Mal in der absolut einseitigen zweiten Spielhälfte. Den Schlusspunkt zum 8:0 setzte in der 83. Minute David - Noah Rimili. Bei diesem Spielstand blieb es dann in der stets fairen Partie.