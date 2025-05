80 Regionalliga-Spiele! Rehden holt mit Klann reichlich Erfahrung

„Gerade in den letzten Tagen vor der Unterschrift hatten ambitionierte Oberligisten aus Westfalen und auch Regionalligisten großes Interesse, Dominik zu verpflichten, aber er war voll von unserem Projekt überzeugt.“

Diese Aussage macht deutlich: Rehden ist nicht nur ein Oberligist mit Aufstiegsabsichten – man ist im Begriff, ein klares sportliches Profil zu etablieren, das auch bei höherklassigen Spielern Anziehungskraft entwickelt.

Klann: „Ich möchte Verantwortung übernehmen“

Auch der Neuzugang selbst schlägt in diese Kerbe:

„Die Gespräche mit den Verantwortlichen des BSV Rehden haben mir von Anfang an ein richtig gutes Gefühl gegeben. Ich bin überzeugt, dass ich mich hier weiterentwickeln kann und Verantwortung übernehmen möchte.“

Es ist ein typisches Spielerprofil, das Arambasic nun gezielt in den Kader integriert: Spieler mit Regionalliga-Vergangenheit, taktischer Reife und der Bereitschaft, sich auf ein langfristiges Projekt einzulassen.

Einschätzung: Rehdens Kader wird profilierter

Mit der Verpflichtung von David Lučić (offensives Mittelfeld) und jetzt Dominik Klann (defensives Mittelfeld) hat Rehden binnen kurzer Zeit zwei strategische Positionen im Zentrum mit gestandenen Spielern neu besetzt. Der Unterschied zur Vorsaison: Erfahrung, Zielstrebigkeit, Siegermentalität.

Fazit:

Dominik Klann ist mehr als nur ein solider Mittelfeldspieler – er ist ein Transfer mit Signalwirkung. Rehden will in der Saison 2025/26 nicht nur in die Regionalliga zurück, man bereitet den Weg dorthin mit strukturellen Entscheidungen, die sowohl auf als auch neben dem Platz wirken. Klann steht sinnbildlich dafür – als Taktgeber und als Ruhepol in einem Kader, der punktuell verstärkt wird, um 2026 nicht nur konkurrenzfähig, sondern aufstiegsreif zu sein.