80 Punkte als letztes Ziel

Während der VfR Evesen die 80-Punkte-Marke anpeilt, möchte sich Rehburg mit einem positiven Saisonabschluss verabschieden.
Die großen Entscheidungen sind gefallen. Der VfR Evesen hat sich am vergangenen Wochenende mit dem 4:0-Derbysieg gegen den VfL Bückeburg die Meisterschaft in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 und den Aufstieg in die Landesliga gesichert. Vor dem Gastspiel beim RSV Rehburg richtet sich der Blick nun auf einen gelungenen Saisonabschluss.
Trainer Burak Buruk hat seiner Mannschaft nach den Feierlichkeiten zunächst eine Pause gegönnt. „Da die Sommerpause ein bisschen kürzer ist, haben wir nach dem Derbysieg und der Meisterschaft trainingsfrei gegeben. Die Jungs hatten diese Woche komplett frei“, erklärte Buruk. Erst zum Spiel in Rehburg werde sich die Mannschaft wieder treffen.
Ganz ohne sportliche Ziele geht der Meister allerdings nicht in die letzten 90 Minuten der Saison. Intern habe sich das Trainerteam bereits vor Monaten eine Marke gesetzt. „Vor zehn oder elf Wochen hatten wir als Trainerteam das Ziel, 80 Punkte zu erreichen“, sagte Buruk. Mit aktuell 77 Zählern kann Evesen diese Vorgabe am letzten Spieltag noch erfüllen. „Die Meisterschaft haben wir geschafft, aber die 80 Punkte möchte ich gerne noch erreichen.“
Deshalb werde seine Mannschaft die Begegnung trotz der bereits feststehenden Meisterschaft seriös angehen. „Darum werden wir noch einmal Vollgas geben“, kündigte Buruk an.
Gleichzeitig steht die Partie auch im Zeichen einiger personeller Abschiede. Mehrere Spieler werden den Verein nach Saisonende verlassen oder ihre Laufbahn beenden. „Natürlich werde ich da Rücksicht nehmen“, sagte Buruk. „Ich werde rotieren und die Jungs spielen lassen, damit sie einen vernünftigen Abschluss bekommen.“
Auch für Mike Friedrich und sein Trainerteam wird die Partie eine besondere. „Wir begrüßen am Samstag den Tabellenführer und gleichzeitig den Aufsteiger“, sagte Friedrich. Seine Mannschaft wolle dem Meister „einen guten Fight bieten“ und an die kämpferischen Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen.
Für Rehburg geht es dabei nicht nur um Punkte, sondern auch um einen würdigen Abschied. „Wir wollen noch einmal alles aus diesem Spiel mitnehmen – auch für uns als Trainerteam, weil es unser letztes Spiel sein wird“, erklärte Friedrich. Zudem wolle die Mannschaft den Zuschauern „ein gutes Spiel bieten und einen positiven Saisonabschluss feiern“.
Nach dem Abpfiff soll gemeinsam mit den Fans auf die Saison zurückgeblickt werden. „Anschließend wollen wir gemeinsam mit den Fans den Saisonabschluss genießen und dem RSV Rehburg für die Zukunft alles Gute wünschen“, sagte Friedrich.
Während Rehburg also einen versöhnlichen Schlusspunkt setzen möchte, hat Evesen noch eine letzte Marke im Blick. Gelingt dem Meister ein weiterer Sieg, würde die Saison mit exakt 80 Punkten enden – und damit mit der Erfüllung eines Ziels, das sich das Trainerteam schon vor Monaten gesetzt hatte.