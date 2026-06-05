80 Punkte als letztes Ziel Meister Evesen gastiert in Rehburg – Buruk plant Rotation zum Saisonabschluss von red · Heute, 19:23 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Während der VfR Evesen die 80-Punkte-Marke anpeilt, möchte sich Rehburg mit einem positiven Saisonabschluss verabschieden.

Die großen Entscheidungen sind gefallen. Der VfR Evesen hat sich am vergangenen Wochenende mit dem 4:0-Derbysieg gegen den VfL Bückeburg die Meisterschaft in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 und den Aufstieg in die Landesliga gesichert. Vor dem Gastspiel beim RSV Rehburg richtet sich der Blick nun auf einen gelungenen Saisonabschluss. Trainer Burak Buruk hat seiner Mannschaft nach den Feierlichkeiten zunächst eine Pause gegönnt. „Da die Sommerpause ein bisschen kürzer ist, haben wir nach dem Derbysieg und der Meisterschaft trainingsfrei gegeben. Die Jungs hatten diese Woche komplett frei“, erklärte Buruk. Erst zum Spiel in Rehburg werde sich die Mannschaft wieder treffen.

Ganz ohne sportliche Ziele geht der Meister allerdings nicht in die letzten 90 Minuten der Saison. Intern habe sich das Trainerteam bereits vor Monaten eine Marke gesetzt. „Vor zehn oder elf Wochen hatten wir als Trainerteam das Ziel, 80 Punkte zu erreichen“, sagte Buruk. Mit aktuell 77 Zählern kann Evesen diese Vorgabe am letzten Spieltag noch erfüllen. „Die Meisterschaft haben wir geschafft, aber die 80 Punkte möchte ich gerne noch erreichen.“ Deshalb werde seine Mannschaft die Begegnung trotz der bereits feststehenden Meisterschaft seriös angehen. „Darum werden wir noch einmal Vollgas geben“, kündigte Buruk an.