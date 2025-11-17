Ein Punkt, der schmerzt

Der VfB Fallersleben II hadert nach dem 3:3 (1:2) gegen den FC Schwülper mit sich selbst. Das Remis fühlte sich auf heimischem Platz weniger wie ein Teilerfolg, sondern vielmehr wie ein Rückschlag an, zumal die Mannschaft von Cedric Wienhold nach einer starken zweiten Halbzeit und dem späten 3:2 durch Dennis Knaus kurz vor Schluss eigentlich auf Siegkurs lag.

Dabei begann der Aufsteiger furios: Bereits in der ersten Minute brachte Leon Palupsky den VfB in Führung, nachdem eine schnelle Seitenverlagerung und ein scharfer Ball in die Mitte Schwülpers Defensive überraschten. „Wir kommen supergut ins Spiel rein“, sagte Wienhold. „Die ersten zehn, 15 Minuten haben uns gehört. Schwülper war überfordert.“

Doch nach dem druckvollen Auftakt schlichen sich (wie so oft in den vergangenen Wochen) Fehler ein. Moritz Gressmann nutzte die erste nennenswerte Schwülper-Chance zum Ausgleich (19.), Mika Pietschmann drehte das Spiel nach einer unglücklichen Torwartaktion nach einer Ecke (26.).

Überzeugende Antwort nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel verlagerte sich das Spiel zunehmend in die Hälfte der Gäste, die dem Druck kaum noch standhielten. Fallersleben drängte, erspielte sich Chancen – und belohnte sich spät: Dorent Berisha gelang in der 80. Minute ein spektakulärer Volley zum 2:2. „Ein richtig schönes Traumtor“, lobte Wienhold.

Als Knaus in der 87. Minute zum 3:2 traf, schien das Spiel gedreht. Doch Fallersleben wurde erneut Opfer eigener Nachlässigkeit: Ein schnell ausgeführter Freistoß von Lauritz Macht in der 90. Minute, während der VfB noch die Mauer sortierte, führte zum 3:3-Endstand. „Wir schlagen uns momentan selber oder verschenken selber Punkte“, ärgerte sich Wienhold. „80 Prozent reichen nicht in der Bezirksliga.“

Blick Richtung Winterpause

Während Schwülper mit dem Punktgewinn einen Punkt über der Abstiegsone steht, rutscht Fallersleben II im Tabellenmittelfeld weiter in eine Phase der Selbstzweifel. Schon in den Vorwochen gegen Gifhorn und Wilsche musste das Team späte Gegentreffer hinnehmen.

Wienhold setzt nun auf die Winterpause, um grundlegende Probleme anzugehen: „Es sind immer wieder die gleichen Fehler. Wir thematisieren das Woche für Woche, aber momentan kriegen wir es einfach nicht abgestellt.“ Die Aufgabe für die kommenden Wochen sei klar: „Wir müssen reifer werden und Situationen ernster nehmen.“

Für Fallersleben II bleibt nach einer intensiven Partie ein Gefühl der verpassten Chance und die Erkenntnis, dass fußballerische Dominanz ohne Konsequenz nicht ausreicht.