8:0! Obertraubling überrollt Laub – Spektakel in Mintraching

Vier Tore vor der Pause, vier danach: Der SV Obertraubling hat es in der Kreisliga 1 so richtig krachen lassen! Durch einen 8:0-Kantersieg beim FC Laub steht die Scherl-Elf jetzt an der Tabellenspitze – gemeinsam mit dem SC Regensburg, der am Samstag mit einem 3:0-Heimerfolg gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz vorgelegt hatte. Dem Freien TuS wurde hingegen ein sicher geglaubter Heimdreier noch entrissen. In der Nachspielzeit glich der FC Oberhinkofen, der die Tabellenführung räumen musste, auf 2:2 aus. Platz 1 und 6 trennen nur mehr zwei Punkte voneinander!



Der Freie TuS Regensburg und der FC Oberhinkofen kamen am Freitag nicht über ein Remis hinaus. In der ersten Halbzeit kamen beide Kontrahenten vor 100 Zuschauern nicht zum Abschluss, erst in der 48. Minute erzielte Luis Haag das 1:0 für die Gastgeber. Maximilian Feuerer gelang in der 75. Minute der Ausgleich, doch Lukas Lottner brachte die Hausherren in der 80. Minute erneut in Front. Die Nachspielzeit (90.+1.) sorgte durch einen weiteren Treffer von Maximilian Feuerer dann für erneuten Ausgleich und führte somit zum 2:2 Remis. Schiedsrichter: Claus Feldmeier, Dennis Fischer, Louis Fries







Der Sportclub Regensburg dominierte das Spiel am Samstag vor 160 Fans gegen den angereisten ATSV Pirkensee-Ponholz. Bereits in der elften Spielminute netzte Jannis Hufsky durch einen flachen Schuss ins rechte untere Eck für die Hausherren und legte in der 31. Minute noch eine Bude drauf. Kurz vor der Halbzeitpause (44.) netzte Stefan Michalka gekonnt von rechts aussen ins obere linke Eck zum 3:0 für den SC ein. In der 74. Minute bekam Timo Eisenhut noch eine Zeitstrafe, mehr war nicht für den ATSV PiPo am vergangenen Wochenende drin. Schiedsrichter: Stefan Koch, Dr. Karsten Becker, Konstantin Schäfer







Der SV Harting und der SV Donaustauf kamen am vergangenen Wochenende vor 90 Zuschauern nicht über ein Remis hinaus. Das 1:0 für die Hartinger landete Alexander Röhrl in der 54. Minute, doch Marco Klein erzielte in der 70. Minute den Ausgleichstreffer. Mehr Chancenverwertung war in dieser Partie nicht drin. Schiedsrichter: Florian Fruth, Mehmet Dogdu, Markus Stelzer







Ein spannendes Match lieferten sich der FC Mintraching und der SV Burgweinting am sechsten Spieltag vor 145 Besuchern. Ein Elfmeter in der 16. Minute, dankend angenommen von Dominik Dürrschmidt, brachte die Hausherren in Front, Maximilian Prösl erzielte in der 22. Minute dann das 2:0 für den FC Mintraching. In der zweiten Hälfte nutzte Kapitän Matthias Braun eine Chance durch Hereingabe von Alexander Bucher um zu verkürzen (53.) und lieferte die Vorlage für den Auslgeichstreffer durch Co-Trainer Alexander Bucher. Erneut in Front gingen die Hausherren in der 58. Minute durch Tobias Pielmeier, doch Laurenz Michel sorgte Vorlage von Matthias Braun erneut für einen Ausgleich. In der 85. Minute gingen die Burgweintinger dann durch Niklas Lublow in Führung, Vorlage gab Cristian Muresan. Alexander Bucher sah in der 86. Minute die Zeitstrafe (SV Burgweinting), doch auch Daniel Dirschl durfte für zehn Minuten raus (FC Mintrachting). Für die Hausherren gab es in der Nachspielzeit eine rote Karte (90.+1., Florian Meyer) und für den SVB noch eine Bude, erneut legte Cristian Muresan vor und Steve Yamba Noudjo Donald (90.+4.) schob eiskalt ein. Schiedsrichter: Josef Karl, Richard Schmalhofer, Andreas Halmberger







Der FC Laub konnte am sechsten Spieltag vor 100 Zuschauern keine Chancen verwerten, dafür der angereiste SV Obertraubling. In Führung brachte den SVO, Max Heberlein, der zwei Buden in Folge erzielte (7., 30.), Moritz Groda (41.) und Andi Shala (43.) erhöhten noch in der ersten Hälfte für die Gäste zum 0:4. Die zweite Halbzeit brachte genau so viele Tore mit sich, wie die erste, zwei Treffer in Folge landete Isaak Berg (72., 73.). Felix Hankofer schob in der 73. Minute ebenfalls ein und Andi Shala versenkte in der 88. Minute zum klaren Sieg. Schiedsrichter: Moritz Fischer, Karl Bauer, Matthias Meyer







Zum späten Nachmittag sicherte sich auch der TSV Kareth-Lappersdorf II den Heimdreier gegen die angereiste SG Walhalla Regensburg vor 80 Schaulustigen. Fares Hammouche brachte den TSV KaLa II in der 49. Minute in Front, zweimal Rot gab es in der 80. Minute (Matthias Brunnbauer, Kareth-Lappersdorf II und Benjamin Hautmann, SG Walhalla). Den Heimdreier besiegelte Niklas Lamminger in der 84. Minute. Schiedsrichter: Thomas Schels, Max Meier, Malik Jahbell