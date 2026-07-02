80 Jahre VfB: Heißes Fest mit vielen Aktionen

Ein „heißes“ Jubiläumswochenende hat der VfB Mörnsheim hinter sich. Dieses begann am Freitagabend mit einem Elfmeterturnier, wo sich unterschiedlich Vereine und Gruppierungen melden konnten. Im Modus der europäischen Wettbewerbe wurden zwischen den 22 Teams viele Turniere ausgetragen. Die Gruppe SG Aufstiegsverbot aus Tagmersheim ging als Sieger hervor, sie gewannen im Finale gegen die Gruppe Miau-Miau aus Pappenheim mit 5:4 Toren.

Der Festsonntag startet mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Anna, zelebriert von Pfarrer Christoph Wölfle und Mitzelebrant Markus Müller, einem Mörnsheimer, der für die Predigt zuständig war. Dieser stellte die wichtige Bedeutung von Gemeinschaft, Zusammenhalt und Ehrenamt dar, welches man hauptsächlich in den ländlichen Orten findet.

Nachdem das Freundschaftsspiel zwischen dem VfB Eichstätt und dem Bayernligisten Bayern Hof aus Hitzegründen abgesagt wurden, waren die Organisatoren des VfB schnell kreativ und gestalteten einen Spielenachmittag, wo an fünf verschiedenen Stationen Ballspiele ausgeführt wurden, auch wieder mit vielen Gruppierungen. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg, die Tennisdamen boten Trainingsspiele an, kredenzten auch Kaffee und Kuchen.



Im Festzelt am Sportplatz überbrachten die beiden Organisatoren Alexander Mittl und Nico Nar die Grußworte. „Wenn wir heute auf 80 Jahre VfB zurückblicken, müssen wir gedanklich eine Zeitreise machen. Nach dem Krieg war der Wille, wieder Gemeinschaft zu erleben und

zusammen Sport zu treiben, stark. Am 29. Juli 1946 kamen 34 mutige und entschlossene Leute zusammen. Aus dieser Zusammenkunft ging unser heutiger Verein hervor“. Anfangs wurden auch die Sparten Faustball und Tischtennis mitgegründet. 1982 kam die Sparte Tennis mit dazu.

1974 wurde das Sportheim errichtet, zwei Jahre später die neuen Fußballplätze.

Bedeutend war auch die Jugendarbeit in den letzten Jahrzehnten. Und diese Arbeit trägt

Früchte! Sportlich unvergessen bleibt die Ära zwischen 2004 und 2006. Größter Erfolg war der

Durchmarsch der Herrenmannschaft von der heutigen A-Klasse bis zum einmaligen Aufstieg in die heutige Kreisliga. Der Dank der Verantwortlichen galt allen Helfern, gerade in der Vor- und Nachbereitung eines großen Festes. Nars Dank galt auch seinem Freund und Torwart Alexander Mittl, der den Verein verlässt, aber seit den Jugendmannschaften immer zuverlässig das Tor hütete und als einer der besten Ligakeeper gilt.



Bernhard Meyer überbrachte die Grußworte vom Kreisverband des BLSV, dessen Vorsitzender

er seit 2023 ist. Er überreichte die Urkunde zum 75jährigen Jubiläum, welches für das Jahr 2021 geplant war, aber aus Pandemiegründen verschoben werden musste.

Weiterer Höhepunkt war das Freundschaftsspiel des VfB Mörnsheim gegen die Traditionsmannschaft des FC Augsburg.

Dort waren auch Spieler aus den Bayern- und Landesligen dabei, aktuelle wie ehemalige

Spieler. Andreas Meyer spielte mit dem FC Trondheim im Jahre 1997 zweimal UEFA-Champions League. Die Spieler des FCA waren trotzt höheren Alters spiel- und technikstark und konnten durch Jürgen Nogger und Yoschua Grazina 2-0 in Führung gehen, trotz guter Chancer des VfB durch Fabian Stelz. Auch VfB-Torhüter Alexander Mittl musste einige Male gut parieren. In der Halbzeit wechselte der VfB die komplette Mannschaft. VfB-Keeper Alexander Mittl wurde von beiden Teams mit einem Spielerspalier verabschiedet.

Den Abschluss zum 4:0 erzielte Alexander Chetschnik. Die Eintrittsgelder des Freundschaftsspiels wurden der Familienherberge Lebensweg in Illingen Schützingen überreicht. Die ist seit ihrer Eröffnung im Jahr 2018 ein besonderer Ort der Entlastung, Begegnung und Unterstützung für Familien mit schwerstkranken und/oder behinderten Kindern aus ganz Deutschland.