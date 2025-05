80 Jahre TuS Ahlen - Großes Jubiläumsspiel: RW Ahlen vs. FC Schalke 04

Schon am 14. Oktober 1945 trat der FC Schalke 04 als erstes Profiteam nach dem Krieg in Ahlen an. Das Spiel auf der damaligen Glückauf-Kampfbahn endete mit einem 7:2 für die Königsblauen, war jedoch für Ahlen ein historisches Ereignis – ein Zeichen des Aufbruchs. Heute, 80 Jahre später, schließt sich der Kreis mit einem Wiedersehen.

Auch wenn der TuS Ahlen 1996 durch die Fusion mit SuS Blau-Weiß Ahlen in Rot Weiss Ahlen aufging, lebt seine Geschichte weiter – in Trikots, Erinnerungen und Menschen. Der Verein, der seine Wurzeln tief im Bergbau hat, feiert damit nicht nur ein Spiel, sondern seine Herkunft. Sowohl Schalke als auch Ahlen verbindet eine Arbeiterkultur, eine Identität, die in den „Zechenvereinen“ tief verankert ist.