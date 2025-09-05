8:0 in Zons: Glehns Rasselbande feiert ein vorgezogenes Schützenfest

Der SV Glehn hat sein am Samstag beginnendes Schützenfest um zwei Tage vorgezogen und sich mit einem 8:0 (3:0)-Sieg beim FC Zons in der Spitzengruppe festgesetzt. Im Anschluss an den dritten Sieg im vierten Spiel feierten die Jungs von Trainer Frank Lambertz unter den Klängen von Nico Jerusalem und Likhona Amrath, die mit Spielmannsflöte und Marschtrommel ins Heidestadion gereist waren, ihren eigenen frühzeitigen Kirmesbeginn. Bei Glehns „Rasselbande“ gingen durch Dane Siewierski (3), Kevin Geringer, Jonah Kluth und Gian Rustemov sechs der acht Treffer auf das Konto von Teenagern. Für die beiden weiteren Tore waren Simon Jansen und Yurii Komiahin verantwortlich.

Für die Gastgeber dagegen brechen nicht nur nach der vierten hohen Niederlage im vierten Spiel mit insgesamt 25 Gegentreffern schwere Zeiten an. Unmittelbar nach der Partie gab der Verein die Trennung von Trainer Kevin Lipinski bekannt. Der 31 Jahre alte Coach hatte bereits am Montag seinen Abschied verkündet, war aber auf Wunsch der Mannschaft noch bis zum Spielende in der Verantwortung geblieben. Die komplett zerfetzten Tornetze an den Trainingstoren rund um den Kunstrasenplatz passten da sinnbildlich zum aktuellen Zustand.

In Glehn haben sich dagegen die Befürchtungen um einen holprigen Saisonstart nicht bewahrheitet. Die Lambertz-Truppe tritt befreit und mit Selbstvertrauen auf und hat seit Donnerstag neben Siewierski und Geringer mit dem erst 18 Jahre alten A-Jugend-Spieler Gian Rustemov eine weitere junge Waffe zur Verfügung. Der Debütant hätte bereits in der 10. Minute das 1:0 erzielen können, scheiterte aber aus acht Metern an Patrick Pelikan. Zwei Minuten später war es dann aber soweit, als Kluth Siewierski bediente, der Youngster in den Strafraum zog und nach einem Haken dann überlegt ins lange Eck traf. Wiederum zwei Minuten später traf Geringer nach einem Lapsus in der Zonser Abwehr zum 2:0. Mit dem 3:0 durch Siewierskis Schlenzer in der 43. Minute war die Partie quasi zur Pause entschieden.

Vier Minuten nach dem Seitenwechsel hatte Geringer nach einem starken Solo das 4:0 auf dem Fuß, doch sein Schuss wurde noch kurz vor der Torlinie geklärt. Zwei Minuten später belohnte sich Rustemov mit einem trocken Rechtsschuss ins kurze Eck für seinen engagierten Erstauftritt. Der Italo-Mazedonier war auch am 5:0 durch Jansen (56.) in Kooperation mit Tobias Böhme maßgeblich beteiligt. Während Glehns ansonsten beschäftigungsloser Keeper Sebastian Steen einen Schuss der Zonser mit einer Glanzparade zur Ecke lenkte (59.), machte der eingewechselte Komiahin mit links leicht abgefälscht in der 66. Minute das halbe Dutzend voll.

20 Minuten vor dem Spielende meldeten sich die Festungsstädter auch nochmals zu Wort und an den Schuss von Marcel Schmautz aus 20 Metern musste Steen mit beiden Fäusten ran. Kurz danach revanchierte sich Siewierski nach einem schnell ausgeführten Freistoß bei seinem Kapitän, der ihm zuvor alle vier bisherigen Treffer aufgelegt hatte, mit einer Vorarbeit und Kluth, jüngster Kapitän der Liga traf mit einer Bogenlampe zum 7:0. Der Schlusspunkt blieb Glehns Linksfuß aber selbst vorbehalten: Bei seinem 8:0 in der 80. Minute wehte ein Hauch von Arjen Robben durch die Zonser Heide.