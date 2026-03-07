8:0 gegen den SV Kuppenheim – FC Teningen sofort wieder auf Topniveau

Wann immer Fans des Hamburger SV den Refrain von "One (Always Hardcore)" von Scooter hören, wird es ihnen warm ums Herz. Die leicht abgewandelte Version "Always Hamburg" ertönt nach Treffern des Bundesligisten im heimischen Volksparkstadion. Am Samstagnachmittag war das Original auch gleich acht Mal im Friedrich-Meyer-Stadion in Teningen zu vernehmen. "Wir haben das zu Saisonbeginn geändert. Mir gefällt das auch deutlich besser, als der Vorgänger", so Rainer Hannig schmunzelnd. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.