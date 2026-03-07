 2026-03-05T07:49:35.839Z

8:0 gegen den SV Kuppenheim – FC Teningen sofort wieder auf Topniveau

Phasenweise "wie im Rausch" startet der FC Teningen in die Frühjahrsrunde

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
Gleich acht Mal musste der Spielstand in Teningen manuell korrigiert werden.
Gleich acht Mal musste der Spielstand in Teningen manuell korrigiert werden. – Foto: Lukas Karrer

Phasenweise "wie im Rausch" startet der FC Teningen in die Frühjahrsrunde der Fußball-Verbandsliga. Beim 8:0 (5:0) gegen den SV Kuppenheim unterstreicht die Elf von Rainer Hannig ihre Ambitionen.

Heute, 15:30 Uhr
FC Teningen
FC TeningenTeningen
SV 08 Kuppenheim
SV 08 KuppenheimKuppenheim
8
0
Abpfiff

Wann immer Fans des Hamburger SV den Refrain von "One (Always Hardcore)" von Scooter hören, wird es ihnen warm ums Herz. Die leicht abgewandelte Version "Always Hamburg" ertönt nach Treffern des Bundesligisten im heimischen Volksparkstadion. Am Samstagnachmittag war das Original auch gleich acht Mal im Friedrich-Meyer-Stadion in Teningen zu vernehmen. "Wir haben das zu Saisonbeginn geändert. Mir gefällt das auch deutlich besser, als der Vorgänger", so Rainer Hannig schmunzelnd. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Teningen: Krause, Berger, Ernst, Hodel, Hudic (73. Komann), Siegert, Froß (64. Beck), Hoelle (73. Obika), Milardovic (64. Weber), Stübbe (58. Thoma), Resch. Tore: 1:0 Resch (2.), 2:0 Froß (13.), 3:0 Hodel (16.), 4:0 Hoelle (29.), 5:0 Siegert (31.), 6:0 Hodel (49.), 7:0 Ernst (51.), 8:0 Resch (84./FE). Schiedsrichter: Bartschat (Münstertal). Zuschauer: 220.