8:0 für Göttingen 05 bei "fairen Sportsmännern" aus Lengede

„Die ersten 20, 25, 30 Minuten hat Lengede es meiner Meinung nach sehr ordentlich gemacht“, erklärte Brinkwerth nach der Partie. Lengede habe „gut verschoben“, die Räume eng gemacht und „von hinten heraus nötige Ruhe gehabt, um nicht sofort unter Druck zu geraten“. Auch den einzigen Torschuss der Gastgeber in der Anfangsphase erwähnte der Göttinger Coach, dieser sei jedoch „sehr zentral“ gewesen und habe seinem Torwart „keine Probleme gestellt“.

Auch nach dem Seitenwechsel dominierte Göttingen die Begegnung. Lucas Müller, Jannis Wenzel und Noah Tacke schraubten das Ergebnis innerhalb weniger Minuten auf 6:0 hoch, ehe Ali Ismail in der Schlussphase mit einem Doppelpack den 8:0-Endstand herstellte.

Mit dem Führungstreffer durch Maximilian Herwig in der 29. Minute änderte sich das Spiel allerdings deutlich. Brinkwerth sprach davon, dass die Partie „spätestens nach dem 1:0“ recht einseitig geworden sei. Noch vor der Pause erhöhten Lennart Sieburg und Elias Stock auf 3:0.

Trotz des klaren Resultats erklärte Brinkwerth, dass aus seiner Sicht sogar ein noch höherer Sieg möglich gewesen wäre. „Ich bin ganz froh, dass es nur 8:0 ausgegangen ist“, sagte der Trainer. „Bei auch nur einigermaßen konsequenter Chancenverwertung hätte das Ergebnis viel höher ausgehen können.“

Dabei sei es seiner Mannschaft aber nicht darum gegangen, „den Gegner vorzuführen“, sondern vielmehr „ein gutes Spiel zu liefern“ und „ein gutes Ergebnis zu zeigen“. Gleichzeitig lobte Brinkwerth auch den Gegner: „Kompliment auch an Lengede, die sich als faire Sportler präsentiert haben.“

Mit Blick auf die verbleibenden Spiele zeigte sich der Göttinger Coach ebenfalls zufrieden mit der bisherigen Saison. Nun wolle seine Mannschaft versuchen, „in den letzten beiden Spielen nochmal erfolgreich zu sein“ und möglicherweise noch „einen Platz nach vorne zu klettern“. Aktuell stehen die 05er auf dem vierten Platz, haben jedoch nur einen Punkt Rückstand auf Kästorf und sogar noch ein Spiel in der Hinterhand. Mittwoch trifft man im Nachholspiel auf die Freien Turner aus Braunschweig.