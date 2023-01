80-facher Oberliga-Spieler bleibt in Bockum-Hövel Seit Sommer 2021 geht der 27-jährige Mergim Deljiu für Landesligist SG Bockum-Hövel auf Torejagd.

Seine zwölf Tore aus der Vorsaison hat der frühere Oberliga-Spieler jetzt schon getoppt. Mit aktuell 13 Toren ist er der beste Schütze seines Teams. Von 2015 bis 2021 absolvierte Deljiu 80 Oberliga-Partien für den SV Westfalia Rhynern, die Hammer SpVg, den FC Gütersloh und den FC Kray.

„Mergim ist ein Spieler, der in jedem Spiel den Unterschied ausmachen kann. Er hat sich super eingeordnet und in seiner Entwicklung einen großen Sprung nach oben gemacht, stellt persönlich auch keine hohen Ansprüche, sondern will mit den Jungs einfach nur Spaß haben auf dem Platz – das schätze ich sehr an ihn und bin froh, dass er weiter den Ehrgeiz hat, mit Bockum-Hövel die nächsten Schritte zu machen", freut sich SG-Coach David Schmidt in der Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger".