8:0 des FC Viktoria Berlin, SG Klosterdorf behauptet sich mit 5:2

F.C. Hansa Rostock – 1. FFC Fortuna Dresden 1:2

Vor 130 Zuschauern entwickelte sich ein enges Duell zwischen Hansa Rostock und Fortuna Dresden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Elly Böttcher die Gastgeberinnen in der 57. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Dresden kämpfte sich zurück: In der 75. Minute verwandelte Jennifer Keller einen Foulelfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich. Nur fünf Minuten später drehte Carolin Hänichen mit ihrem Treffer zum 1:2 die Partie zugunsten der Gäste.

FC Carl Zeiss Jena II – 1. FC Union Berlin II 2:1

Der 1. FC Union Berlin II erwischte den besseren Start und ging früh durch Sandra Weihmann (13.) mit 0:1 in Führung. Jena II ließ sich davon nicht beirren und glich in der zweiten Halbzeit durch Bente Fischer (54.) zum 1:1 aus. In der 68. Minute sorgte Melisa Collaku mit ihrem Treffer für den 2:1-Sieg der Gastgeberinnen.

1. FFC Turbine Potsdam II – RB Leipzig II 0:2

RB Leipzig II bleibt an der Tabellenspitze und setzte sich souverän gegen Turbine Potsdam II durch. Steffi Schmid brachte Leipzig in der 23. Minute mit 0:1 in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Natalie Grenz (45.) auf 0:2 und besiegelte damit den Sieg der Gäste.

1. FFV Erfurt – 1. FC Magdeburg 3:3

Ein spektakuläres Spiel mit einem dramatischen Finale. Amy Cienskowski brachte Magdeburg in der 26. Minute mit 0:1 in Front. Erfurt konterte und drehte die Partie durch einen Doppelpack von Lea Schrenk (35., 50.) zum 2:1. Magdeburg schlug zurück, erst glich Lena Magas (64.) aus, dann traf erneut Cienskowski (72.) zum 2:3. Doch in der siebten Minute der Nachspielzeit rettete Stefanie Nehlert per Foulelfmeter den späten Punkt für Erfurt.

Hertha BSC – Bischofswerdaer FV 08 5:0

Ein klarer Heimsieg für Hertha BSC, das vor 293 Zuschauern dominierte. Kurz vor der Pause erzielte Senanur Yavuz (45.) das 1:0. Nach der Pause sorgte ein Doppelschlag von Lotte Reimold (50., 52.) schnell für klare Verhältnisse. In der Schlussphase erhöhten Elfie Wellhausen (82., 88.) mit zwei Treffern auf 5:0.

FC Viktoria 1889 Berlin – Türkiyemspor Berlin 8:0

Ein Schützenfest für Viktoria 1889 Berlin, das Türkiyemspor keine Chance ließ. Henrike Sahlmann eröffnete den Torreigen mit einem Treffer kurz vor der Pause (40.). Nach der Halbzeit legte sie in der 49. Minute das 2:0 nach. Danach folgte ein Offensivfeuerwerk: Aylin Yaren (53.), Eunice Beckmann (60., 63.), Nour Youssef (82., 90.) sowie Kim Gina Luisa Urbanek (87. Foulelfmeter) machten den 8:0-Kantersieg perfekt.

