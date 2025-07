8:0! Bezirksliga-Aufsteiger Palzing fertigt Bezirksliga-Absteiger BCA ab

In der vergangenen Saison wäre der SVA Palzing gegen den BC Attaching der Außenseiter gewesen. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga und dem Attachinger Abstieg in die Kreisliga haben beide Teams die Rollen getauscht. Palzing ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat den BCA mit einer 8:0 (1:0)-Packung nach Hause geschickt.