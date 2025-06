8:0 beim traditionellen Aufgalopp gegen Rothenstein

FCC-Trainer Volkan Uluc schickte wie beim ersten Test auch in Rothenstein in beiden Halbzeiten unterschiedliche Formationen aufs Feld – zuerst durften überwiegend die Spieler ran, die gegen Münchenbernsdorf in der zweiten Hälfte gespielt hatten. Die Probespieler Timon Burmeister und Pedro Vitor bekamen wieder die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Lediglich Marcel Hoppe und Justin Schau fehlten in Rothenstein. Den in der letzten Saison langzeitverletzten Spielern gewährte Jenas Trainer eine vereinbarte Verschnaufpause.

Die kompakt und tief stehende Mannschaft des SV 08 Rothenstein hielt speziell in der ersten Halbzeit sehr gut dagegen und machte es dem Favoriten schwer. Zwar erspielte sich die Zeiss-Elf viele Möglichkeiten, scheiterte aber häufig am starken Rothensteiner Torhüter Clemens Frings, der sogar einen von Alexander Prokopenko getretenen Foulelfmeter halten konnte. Die Führung für den FCC bescherte Testspieler Pedro Vitor (20.), der zuletzt mit dem BFC Preussen den Aufstieg in die Regionalliga feierte. Schon beim Test beim SV 1924 Münchenbernsdorf traf der Brasilianer mit portugisieschem Pass. Noch vor der Pause erhöhte Eigengewächs Max Lanzendörfer (33.) auf 2:0.

Zur Pause wechselte FCC-Trainer Volkan Uluc wie geplant komplett durch. Rothenstein blieb seiner Linie treu und verteidigte vielbeinig und leidenschaftlich und hatte auch im zweiten Spielabschnitt mit Ersatztorhüter Martin Schurtzmann einen starken Rückhalt im Kasten. Doch die am Ende deutliche Niederlage vermochte auch er nicht zu verhindern. Leon Schoima traf doppelt für den FCC. Maxim Hessel, Kevin Lankford und Manassé Esheles Doppelpack sorgten für ein letztlich standesgemäßes Ergebnis in einem Spiel, in dem Fannähe, gute Gespräche und die Vorfreude auf die kommende Saison im Mittelpunkt standen.