8:0-Auswärtserfolg: Frisia 03 bestraft engagierte Friedrichsberger

Renz Rapräeger (li., Frisia Risum-Lindholm), ist mit vier Toren Spieler des Spiels. – Foto: Ismail Yesilyurt

Das nackte Ergebnis liest sich wie eine sportliche Hinrichtung, doch wer am Samstagnachmittag am Sportplatz in Friedrichsberg zu Gast war, rieb sich verwundert die Augen. Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm feierte einen fulminanten 8:0 (2:0)-Auswärtssieg beim TSV Friedrichsberg-Busdorf – ein Resultat, das den tatsächlichen Spielverlauf über weite Strecken auf den Kopf stellte. Während die Hausherren das Spiel machten, demonstrierte Frisia eine gnadenlose Effizienz, die den TSV am Ende völlig auseinanderbrechen ließ.

Renz Rapräeger trifft vierfach

Topmann am späten Mittwochabend war Renz Rapräeger, der gleich vier Mal ins Schwarze traf und sein Torkonto auf 11 erhöhte. Bester interner Torschütze ist indes Marvin Bruhn, der mit zwei Toren in Schleswig bereits erstaunliche 23 Treffer in seiner Bilanz stehen hat.

Dominanz ohne Ertrag und ein kapitaler Fehler Von Beginn an suchte der TSV Friedrichsberg-Busdorf die Spielkontrolle. Die Mannschaft von Trainer Michael Schröder agierte mutig, verzeichnete viel Ballbesitz und versuchte, spielerische Lösungen gegen die Nordfriesen zu finden. „Ich fand eigentlich, dass wir die ersten zwanzig, fünfundzwanzig Minuten gut im Spiel waren, sehr viel Ballbesitz hatten und immer wieder spielerische Ansätze nach vorne wirken lassen wollten“, analysierte Schröder nach der Partie.

Max Quapp und der TSV Friedrichsberg-Busdorf sind am Mittwoch mit dem falschen Fuß aufgestanden. – Foto: Ismail Yesilyurt

Doch mitten in die Zufriedenheit der Gastgeber platzte der erste Nackenschlag: Ein Fehlpass des TSV-Keepers landete direkt bei Marvin Bruhn, der nicht lange fackelte und zum 0:1 vollendete (23.). Wenig später schloss Renz Rapraeger einen mustergültigen Konter nach einem 40-Meter-Sprint mit einem Schuss in den Winkel zum 0:2 ab (32.). Frisia war bis dato kaum am Ball gewesen, lag aber mit zwei Toren vorn. Jorge Hansen wird zum Spielverderber Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein Bild der Belagerung. Friedrichsberg drückte massiv auf den Anschluss und schnürte Frisia in der eigenen Hälfte ein. Dass die Partie in dieser Phase nicht kippte, lag allein an Frisia-Schlussmann Jorge Hansen. Mit einer spektakulären Fußabwehr gegen Tim Asmussen und einer Rettungstat gegen Jan Böhnert hielt er die Null fest. Michael Schröder konnte es an der Seitenlinie kaum fassen: „Wir kommen eigentlich gut aus der Halbzeit. Haben zwei, drei Situationen, mit denen man eigentlich ein Tor machen muss. Aber so ist es manchmal.“

Marvin Bruhn (in gelb, Frisia Risum-Lindholm) hat einen guten Lauf in dieser Saison. – Foto: Ismail Yesilyurt