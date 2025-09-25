8:0 annulliert: Kastel 06 gegen Igstadt neu angesetzt

WIESBADEN. Die Partie in der Kreisoberliga Wiesbaden zwischen der FVgg. Kastel 06 und der Spvgg. Igstadt, die am 24. August im Kasteler Stadion „In der Witz“ stattfand und die Kastel gegen den Aufsteiger mit 8:0 Toren gewann, muss wiederholt werden. Darüber informierte Klassenleiter Lothar Schäfer und das bestätigten auch die Trainer Christian Neumann (Kastel) und Tobias Neumann (Igstadt). Einen Termin stimmen die beiden Vereine noch ab. Die Tabelle wurde entsprechend korrigiert.

Die Wiederansetzung geht auf einen Beschluss von Thorsten Nordholdt, Einzelrichter und Vorsitzender des Kreissportgerichts im Fußballkreis Wiesbaden, zurück. Irrtümlich war vom Verband eine Spielberechtigung des Spielers Youssef Bouazzoti erteilt worden, der von Genclerbirligi Bischofsheim zum 30. Juni zu den 06ern gewechselt war, sodass die FVgg. Kastel 06 den Spieler in obengenanntem Spiel einsetzte. "und der Verein des betreffenden Spielers hieran schuldlos ist“, heißt es dort. Fehler bei der Abmeldung und eine Störung im DFB-Net hatten die fristgerechte Spielberechtigung verhindert und zum nicht berechtigen Einsatz des 19-Jährigen geführt. Inzwischen liegt aber dessen Spielberechtigung vor.

Im Beschluss heißt es weiter: „Die gewonnenen oder unentschieden ausgegangenen Spiele, in denen der nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt wurde, sind zu wiederholen, wenn der Spielgegner innerhalb einer Frist von drei Tagen nach Zugang der Entscheidung des Sportgerichts beim Klassenleiter den Antrag auf Spielwiederholung stellt.“ Es gilt jedoch zu beachten: „In den Wiederholungsspielen darf der betreffende Spieler auch dann nicht eingesetzt werden, wenn er inzwischen spielberechtigt geworden ist."