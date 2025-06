8 Zugänge, 11 Abgänge: Auf Illertissen wartet enorm viel Arbeit

Seine Qualitäten sind gefragt: Holger Bachthaler muss in Illertissen eine neue Mannschaft formen. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Pokalsieger FV Illertissen, der sich in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den Besuch des 1. FC Nürnberg freut, hat wieder losgelegt. Der FVI startete am gestrigen Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison, die am Wochenende des 25. und 26. Juli beginnen wird. Auf Coach Holger Bachthaler wartet enorm viel Arbeit. Der erfahrene Übungsleiter muss einen großen Umbruch meistern. Eine komplette Mannschaft hat die Illertaler verlassen, bislang konnten acht Neuzugänge im Vöhlinstadion begrüßt werden - und weitere sollen noch folgen.

Den jüngsten Neuzugang hat der FV Illertissen am heutige Dienstag bekanntgegeben: Daniel Hausmann kommt vom FC Augsburg II (>>>hier geht`s zur ausführlichen Transfernews!) Am Wochenende veröffentlichte der Verein den Transfer von Mussa Fofanah, der vom Oberligisten VfR Aalen zum FVI wechselt. "Mussa hat bereits beim FV Illertissen in der Jugend gespielt, bevor er bei seinen weiteren Stationen SSV Ulm 1846 Fußball, 1860 München, FC Ingolstadt und VfR Aalen wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Er ist ein schneller, talentierter Offensivspieler und will nach der Bayernliga und Oberliga Baden-Württemberg in der Regionalliga den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen", informiert Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler.

Mussa Fofanah (am Ball) verstärkt den FV Illertissen. – Foto: Eibner-Pressefoto Bildredaktion





Am gestrigen Montag bat dessen Sohn



Am gestrigen Montag bat dessen Sohn Holger Bachthaler zum Aufgalopp. Der 50-Jährige musste sich erst einmal einen Überblick verschaffen: "Es ging gestern darum, anzukommen, organisatorische Dinge zu regeln. Dann konnten wir auf dem Platz loslegen, meine ersten Eindrücke waren ordentlich. Alle hatten ja im Vorfeld bereits ein Programm und wir werden uns weiter gut vorbereiten, darauf achten, dass keine Verletzungen passieren." Nach elf Abgängen sei klar, dass der Kader noch vergrößert werden müsse. Weitere Neuzugänge sollen daher folgen. Nach einer intensiven Trainingswoche steht dann am kommenden Samstag zuhause um 16 Uhr das erste Testspiel gegen den TSV Schwabmünchen an.

Die bisherigen Zu- und Abgänge des FV Illertissen: Zugänge: Finn Annabring (SC Staig), Michel Witte (VfR Mannheim), Robin Muth (1. FC Kaiserslautern II), Niklas Musch (SC Freiburg), Eduard Heckmann (FC 08 Villingen), Jakob Mayer (VSG Altglienicke), Daniel Hausmann (FC Augsburg II), Mussa Fofanah (VfR Aalen)