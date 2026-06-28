8 von 15 Landesliga-Aufsteiger steigen direkt wieder ab Die Neulingen in den vier Landesligen schließen die Saison unterschiedlich ab. von Timo Babic · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Fabian Enzensperger

Die Aufsteiger in die vier württembergischen Landesligen präsentierten sich sehr unterschiedlich. Während einige Neulinge sofort vorne mitmischten und sogar Relegationsplätze erreichten, mussten andere den direkten Wiederabstieg hinnehmen. Besonders auffällig war die Spanne zwischen Topplatzierungen wie Rang drei und schweren Jahren am Tabellenende mit teils deutlichem Rückstand in allen vier Staffeln.

In Staffel 1 wurde das Aufsteigerfeld zur Erfolgsgeschichte. SG Schorndorf landete mit 51 Punkten, 15 Siegen und Rang drei direkt in der Spitzengruppe. Auch TSG Öhringen überzeugte als Fünfter mit 47 Punkten und positiver Entwicklung nach dem Sprung in die Landesliga. SV Leonberg/Eltingen hielt als dritter Neuling ebenfalls die Klasse und belegte mit 41 Punkten Platz elf. Damit blieben alle drei Aufsteiger deutlich über dem Strich. Besonders Schorndorf und Öhringen setzten sportliche Ausrufezeichen, während Leonberg/Eltingen mit zwölf Siegen eine solide Basis für die nächste Landesliga-Saison legte. In Staffel 2 lagen Licht und Schatten eng beieinander. TSV Köngen spielte als Aufsteiger eine starke Saison, wurde mit 58 Punkten Zweiter und verpasste den weiteren Sprung nach oben erst über die Relegation. Auch 1. FC Eislingen überzeugte mit Rang drei und 54 Punkten. Beide Teams etablierten sich sofort im oberen Tabellendrittel. Ganz anders verlief die Runde für TSVgg Plattenhardt und FV Sontheim/Brenz. Plattenhardt wurde mit 26 Punkten Fünfzehnter, Sontheim landete mit 21 Punkten auf dem letzten Platz. Für beide bedeutete das den direkten Wiederabstieg.