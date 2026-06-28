8 von 15 Landesliga-Aufsteiger steigen direkt wieder ab

Die Aufsteiger in die vier württembergischen Landesligen präsentierten sich sehr unterschiedlich. Während einige Neulinge sofort vorne mitmischten und sogar Relegationsplätze erreichten, mussten andere den direkten Wiederabstieg hinnehmen. Besonders auffällig war die Spanne zwischen Topplatzierungen wie Rang drei und schweren Jahren am Tabellenende mit teils deutlichem Rückstand in allen vier Staffeln.
In Staffel 1 wurde das Aufsteigerfeld zur Erfolgsgeschichte. SG Schorndorf landete mit 51 Punkten, 15 Siegen und Rang drei direkt in der Spitzengruppe. Auch TSG Öhringen überzeugte als Fünfter mit 47 Punkten und positiver Entwicklung nach dem Sprung in die Landesliga. SV Leonberg/Eltingen hielt als dritter Neuling ebenfalls die Klasse und belegte mit 41 Punkten Platz elf. Damit blieben alle drei Aufsteiger deutlich über dem Strich. Besonders Schorndorf und Öhringen setzten sportliche Ausrufezeichen, während Leonberg/Eltingen mit zwölf Siegen eine solide Basis für die nächste Landesliga-Saison legte.
In Staffel 2 lagen Licht und Schatten eng beieinander. TSV Köngen spielte als Aufsteiger eine starke Saison, wurde mit 58 Punkten Zweiter und verpasste den weiteren Sprung nach oben erst über die Relegation. Auch 1. FC Eislingen überzeugte mit Rang drei und 54 Punkten. Beide Teams etablierten sich sofort im oberen Tabellendrittel. Ganz anders verlief die Runde für TSVgg Plattenhardt und FV Sontheim/Brenz. Plattenhardt wurde mit 26 Punkten Fünfzehnter, Sontheim landete mit 21 Punkten auf dem letzten Platz. Für beide bedeutete das den direkten Wiederabstieg.
In Staffel 3 war das Bild deutlich gemischter. VfL Mühlheim schaffte als Aufsteiger mit 41 Punkten und Platz zehn souverän den Klassenverbleib. Auch SSC Tübingen erreichte mit 34 Punkten zunächst Rang 13, stieg anschließend jedoch über die Relegation ab. Für TuS Ergenzingen und Spvgg Freudenstadt reichte es nicht zum Ligaverbleib. Ergenzingen kam mit 24 Punkten auf Platz 16, Freudenstadt wurde mit 16 Punkten Letzter. Damit blieb von vier Aufsteigern nur Mühlheim sicher in der Liga, während die anderen drei den Gang zurück nach unten antreten mussten.
In Staffel 4 gab es ebenfalls klare Unterschiede. TSV Neu-Ulm spielte eine starke Runde und belegte mit 49 Punkten Rang sechs. Auch SC Staig sammelte als Aufsteiger 45 Punkte und wurde Dreizehnter, musste aber über die Relegation absteigen. Für SV Kressbronn und FV Bad Schussenried verlief die Saison schwer. Kressbronn erreichte mit 30 Punkten Platz 15, Bad Schussenried kam mit 14 Punkten auf den letzten Rang. Beide stiegen direkt ab. Damit hielt sich in dieser Staffel nur Neu-Ulm sicher, während drei Aufsteiger trotz teils respektabler Phasen die Liga wieder verlassen mussten.