8 Tore und 2 Platzverweise: SV Babelsberg 03 II bezwingt Wittenberge

Die Landesklasse West eröffnete ihren 3. Spieltag heute mit einem Offensivspektakel. Die zweite Mannschaft des SV Babelsberg 03 bezwang den FSV Veritas Wittenberge/Breese mit 6:2. Vor allem im zweiten Durchgang entwickelte sich ein temporeiches Duell mit vielen Toren und brisanten Szenen, das Babelsberg am Ende klar für sich entschied.

Von Beginn an zeigte die Babelsberger Reserve, dass sie sich nach den zwei Auftaktniederlagen rehabilitieren wollte. Bereits in der 5. Minute brachte Fin Frederik Slabon die Hausherren mit 1:0 in Führung. Die Nulldreier erhöhten noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0, als Linus Queißer in der 45. Minute traf. Nach dem Seitenwechsel schien Babelsberg endgültig auf die Siegerstraße einzubiegen: In der 57. Minute traf erneut Fin Frederik Slabon zum 3:0. Doch die Gäste aus Wittenberge gaben sich nicht auf und meldeten sich eindrucksvoll zurück. Innerhalb von nur 13 Minuten verkürzten Frederik Töpfer in der 60. Minute sowie Alexander Helzel in der 73. Minute auf 2:3. Die Partie drohte zu kippen, ehe zwei Platzverweise die Richtung wieder änderten. In der 81. Minute sah FSV-Spieler Alexander Helzel die Gelb-Rote Karte, nur eine Minute später musste auch Erblin Luta vom SV Babelsberg 03 II mit Rot den Platz verlassen. Babelsberg drehte in der Schlussphase auf und entschied das Spiel mit einem Dreifachschlag endgültig für sich. Zunächst stellte Louis-Rene Goddon in der 86. Minute auf 4:2, danach traf Linus Queißer doppelt – in der 88. Minute und in der 90. Minute zum 6:2-Endstand. ---

Der FSV Babelsberg 74 will nach dem 0:3 in Wittenberge wieder in die Spur finden. Zuvor hatte das Team einen Sieg eingefahren, nun gilt es, die Balance zu halten. Gegner Borussia Brandenburg reist mit einem spektakulären 4:3-Erfolg in Brieselang an. Marko Radon und Lucas Witschel mit einem Doppelpack drehten dort das Spiel, ehe Dominik Bittner in letzter Minute traf. Beide Teams stehen mit drei Punkten da – es geht um den Sprung ins obere Mittelfeld. ---

Ein Duell der Gegensätze: Schlusslicht Einheit Perleberg trifft auf Spitzenreiter Blau-Gelb Falkensee. Perleberg kassierte zuletzt ein 0:2 in Nauen, musste zudem den Platzverweis von Lukas Scharpenberg verkraften. Falkensee dagegen überrollte Wittstock mit 6:0, Mirco Viehbak und Jan Kibbieß trafen jeweils doppelt. Für Falkensee geht es darum, die Tabellenführung zu behaupten, für Perleberg um nichts weniger als die ersten Punkte der Saison. ---

Wittstock steht nach zwei Spielen mit null Punkten und 1:9 Toren im Tabellenkeller. Das 0:6 in Falkensee war ein herber Rückschlag. Nun wartet Pritzwalk, das beim 4:0 gegen den SV Babelsberg 03 II souverän auftrat. Paul Telschow traf dabei doppelt, Jan Wesoli und Hannes Dura sorgten für klare Verhältnisse. Wittstock muss sich steigern, um nicht erneut unter die Räder zu geraten. ---

Der Aufsteiger aus Pankow ist furios gestartet. Zwei Siege, vier Tore, kein Gegentor – die Bilanz ist makellos. Auch beim 2:0 in Premnitz ließ die Defensive nichts zu, Ole Essel machte in der Nachspielzeit alles klar. Mit Empor Schenkenberg kommt nun ein Team, das ebenfalls beide Auftaktspiele gewinnen konnte. Zuletzt reichte ein Treffer von Martin Rebesky zum 1:0 gegen Michendorf. Es ist das erste direkte Duell zweier Teams mit voller Punktausbeute. ---

Grün-Weiß Brieselang verlor zuletzt auf dramatische Weise mit 3:4 gegen Borussia Brandenburg. Timm-Maximilian Hytrek hatte kurz vor Schluss ausgeglichen, doch in der Nachspielzeit kassierte man noch das Gegentor. Mit nur einem Punkt ist der Start durchwachsen. Gegner Michendorf steht noch schlechter da: zwei Spiele, null Punkte, noch kein eigenes Tor. Nach dem 0:1 in Schenkenberg ist der Druck groß. Für beide Teams zählt nur ein Sieg, um nicht früh unten festzustecken. ---

Chemie Premnitz wartet nach zwei Spielen immer noch auf das erste Tor. Das 0:2 gegen Aufsteiger Pankow war bereits die zweite Niederlage. Nun geht es gegen Grün-Weiß Golm, das bislang stabil auftrat. Beim 1:1 gegen Saarmund gab es durch ein Eigentor von Matti Wenzel die Führung, Marc Martini glich aus. Golm will sich im Mittelfeld festsetzen, während Premnitz endlich den ersten Dreier anpeilt. ---

