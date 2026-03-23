8-Tore-Spektakel: Offenhausen kassiert böse Heim-Klatsche gegen Donau

– Foto: Marco Kogler

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Im Bezirksliga-Duell zwischen der SGM Aufheim Holzschwang und dem TSV Kettershausen-Bebenhausen setzten sich die Gastgeber mit 5:1 durch. Nach einem nervösen Beginn nutzte Aufheim einen Ballverlust des TSV in der 20. Minute aus: Daniel Stumpp köpfte nach einer präzisen Flanke von Tim Hartmann ein. Nur zwei Minuten später erhöhte Stumpp erneut, nachdem Sven Tscheschner einen Querpass spielte. Der TSV antwortete durch Alexander Mayer, der in der 33. Minute einen Freistoß direkt verwandelte. Nach einem verschossenen Elfmeter von Stumpp traf Sven Tscheschner zum 3:1. In der zweiten Hälfte erhöhte Tim Hartmann per Elfmeter auf 4:1, bevor Emir Özer in der 86. Minute den Endstand herstellte. Die SGM dominierte das Spiel und ließ dem TSV kaum Chancen.

In der Angertor-Arena trennten sich der TSV Langenau und der SV Eggingen mit einem 1:1-Unentschieden. Florian Ufschlag brachte die Heimmannschaft in der 58. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch nur sieben Minuten später glich Marco Brumeisl für Eggingen aus, nachdem Tim Hehnle eine mustergültige Vorlage lieferte. Beide Teams hatten weitere Chancen, konnten jedoch nicht mehr treffen.

Am Sonntag trafen im Bezirksliga-Duell der FV Asch-Sonderbuch und der SV Westerheim auf dem Wolfgang Mann Sportgelände aufeinander. Das Spiel endete torlos 0:0. Beide Mannschaften hatten einige gute Chancen, konnten jedoch kein Tor erzielen. Die Abwehrreihen standen stabil, was zu einem spannenden, aber torarmen Spiel führte.

Im Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Offenhausen und SW Donau gab es ein deutliches 2:6. Die Gäste starteten stark: Lukas Ottenbreit traf in der 3. Minute, gefolgt von Markus Ottenbreit nur drei Minuten später. Mit einem Doppelpack von Hendrik Rechtsteiner vor der Halbzeit (45. und 58. Minute) war die Partie praktisch entschieden. Offenhausen konnte durch Jasmin Busatlic (70.) und Konstantin Haimerl (80.) verkürzen, doch Jannik Sachpazidis stellte in der 84. Minute den alten Abstand wieder her.

Im Müller Sportpark Jungingen trafen am Sonntag, den 22. März 2026, der SV Jungingen und die SGM Senden-Ay in einem spannenden Bezirksliga-Duell aufeinander. Die ersten Minuten des Spiels waren geprägt von Chancen für die Gastgeber, doch Felix Lutz und Rudolph Komissarov scheiterten am gegnerischen Keeper. In der 32. Minute war es dann Marco Wind, der nach einem Abpraller von Komissarov zur 1:0-Führung für Jungingen traf. Senden-Ay glich in der 64. Minute durch Emre Sögüt aus, der nach einem Fehlpass in der Junginger Defensive eiskalt zuschlug. Doch kurz vor Schluss nutzte Tim Bärtele einen fatalen Fehler des Senden-Ay-Keepers und sicherte Jungingen in der 89. Minute den 2:1-Sieg.

In einem spannenden Duell der Bezirksliga Donau/Iller trennten sich die SG Öpfingen und der TSV Blaustein mit 1:1. Max Schmid brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem präzisen Schuss nach Vorarbeit von Leon Agaj in Führung. In der zweiten Hälfte glich Jonas Herde für Öpfingen aus, nachdem Marcel Siegler ihn mustergültig bedient hatte. Kurz vor dem Abpfiff sah Kastriot Jashari von Blaustein die rote Karte.

Im spannenden Bezirksliga-Duell zwischen SC Türkgücü Ulm und TSG Ehingen setzte sich die Heimmannschaft mit 5:2 durch. Adel Ajkunic eröffnete in der 11. Minute den Torreigen, gefolgt von Nole Stanic, der in der 17. Minute auf 2:0 erhöhte. Luca Franzoni verkürzte für Ehingen in der 23. Minute. Hikmet Turan stellte in der 37. Minute den alten Abstand wieder her. Nach einer Gelb-Roten Karte für den Türkgücü-Trainer in der 50. Minute verwandelte Jan Fischer einen Elfmeter für Ehingen (51. Minute) und brachte sein Team auf 3:2 heran. Ismethan Agce (72.) und Miguel Angelo Malheiro Araujo (89.) sorgten für den klaren 5:2-Endstand.

Im Bezirksliga-Duell zwischen dem FC Hüttisheim und dem FC Burlafingen setzte sich die Heimelf mit 5:0 durch. Adrian Skeja eröffnete in der 40. Minute das Schützenfest. Daniel Krug erhöhte in der 58. Minute auf 2:0, gefolgt von Dominik Krizmanic, der in der 70. Minute das 3:0 erzielte. Luis Schurr traf zweimal, in der 77. und 88. Minute, und stellte den Endstand her. Ein klarer Sieg für Hüttisheim!

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