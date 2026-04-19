8 Tore-Spektakel in Geisenhausen, ASCK mit Bigpoints gegen Sallach

Der VfB Straubing hat als aktuell formstärkste Mannschaft der Liga allen Grund zum Grinsen: Auch im Auswärtsspiel bei Schierling fuhr das Team von Pavel Panafidin den nächsten Dreier ein. – Foto: Charly Becherer

Der Sonntag in der Bezirksliga West stand ganz im Zeichen des Abstiegskampfs. Gleich mehrere direkte Duelle im Tabellenkeller sorgten für Spannung. Besonders profitieren konnte der ASCK Simbach, der sich mit einem 2:1-Erfolg gegen den SV Sallach wichtige drei Punkte sicherte und damit nach Zählern mit dem TuS Pfarrkirchen gleichzog, der sich in einem spektakulären Schlagabtausch mit dem Schlusslicht Geisenhausen 4:4 trennte. Während der FC Simbach gegen Walkertshofen mit 0:3 den Kürzeren zog, musste auch die SpVgg Plattling beim 0:2 gegen Neufraunhofen einen Rückschlag hinnehmen. Der VfB Straubing setzte mit dem 0:3-Sieg gegen Schierling ebenfalls ein Ausrufezeichen und entschied das Duell zweier direkter Konkurrenten für sich.

Gerd Bogner (Trainer Geisenhausen): "Wir waren von der ersten Minute an voll im Spiel und haben Pfarrkirchen kaum zur Entfaltung kommen lassen. Gegen den Ball waren wir sehr stabil organisiert, nach vorne effektiv und zielstrebig. Beim Stand von 3:1 nach der Pause hatten wir mehrfach die Chance, den Sack zuzumachen, haben den Gegner stattdessen aber wieder stark gemacht und ihm neue Energie gegeben. Dass wir dann innerhalb von 15 Minuten in eigener Überzahl noch drei Gegentore kassieren, darf uns in dieser Situation einfach nicht passieren. Danach haben wir uns zwar wieder gefangen und es war erneut ein Spiel auf ein Tor, aber das Schiedsrichtergespann hatte aus meiner Sicht Probleme mit der Spielleitung. Wir hätten einen klaren Handelfmeter bekommen müssen und damit vielleicht sogar noch die Chance auf den Siegtreffer gehabt. Trotzdem dürfen wir uns nicht hinter dem Schiedsrichter verstecken. Wenn du zuhause 3:1 führst, musst du das Spiel über die Zeit bringen - gerade in unserer Tabellensituation. Deshalb müssen wir uns in erster Linie an die eigene Nase fassen. Das waren heute ganz klar zwei verschenkte Punkte.“

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Das Endergebnis spiegelt den Spielverlauf aus meiner Sicht nicht wirklich wider. Wir waren gut in der Partie, während Straubing aus wenigen Chancen seine Tore gemacht hat. In unserer Drangphase haben wir es leider verpasst, den Ausgleich zu erzielen, und wurden dann mit dem 0:2 eiskalt bestraft. Danach haben wir nochmal alles versucht, sind am Ende aber noch in einen Konter gelaufen. Unter dem Strich ist es für uns eine bittere Niederlage.“

Markus Biersack (Trainer SV Sallach): "Insgesamt war es ein schwaches Bezirksligaspiel mit vielen langen Bällen und dem ständigen Kampf um den zweiten Ball. In der ersten Halbzeit haben wir nur schwer ins Spiel gefunden und lagen verdient zurück. Nach dem Seitenwechsel sind wir deutlich besser reingekommen und waren dann auch überlegen, ohne uns jedoch wirklich klare Torchancen zu erspielen. Nach dem Ausgleich kassieren wir erneut viel zu schnell das Gegentor, was uns natürlich wehgetan hat. Danach haben wir zwar nochmal alles versucht, kamen aber nicht mehr entscheidend vor das gegnerische Tor."

Christian Brandl (Spielertrainer Walkertshofen): "Bis zum 1:0 war es ein ausgeglichenes Spiel. Die entscheidende Szene war dann natürlich die Hand kurz vor der Torlinie - Elfmeter, Rot und unsere Führung. Dass wir kurz darauf noch das 2:0 nachgelegt haben, war enorm wichtig. In der zweiten Halbzeit haben wir die Partie dann kontrolliert, wenig Risiko genommen und am Ende noch das 3:0 nachgelegt. Insgesamt war es eine sehr gute und souveräne Leistung von uns. Klar ist aber auch: Die Überzahl hat uns natürlich in die Karten gespielt. Besonders erfreulich ist, dass wir aktuell defensiv sehr stabil stehen. In den vergangenen neun Spielen haben wir nur fünf Gegentore kassiert, das ist schon eine starke Bilanz. Und natürlich ist es entscheidend, dass wir im Moment auch konstant punkten. Simbach wünsche ich wirklich alles Gute, weil der Verein von den Strukturen her sehr ähnlich aufgestellt ist wie wir. Ich hoffe, dass sie die Klasse halten und wir uns nächste Saison wiedersehen.“