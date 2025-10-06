8-Tore-Sieg von Büsnau, Darmsheim macht Nufringen mit 7:0 fertig

---



Der TSV Jahn Büsnau hat seine Ambitionen eindrucksvoll untermauert und TV Echterdingen II mit einem historischen 8:2-Heimsieg überrollt. Die Gastgeber ließen über 90 Minuten keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen und kontrollierten das Geschehen nach Belieben. Die Zweitvertretung aus Echterdingen fand nie in die Partie und musste nach der Gelb-Roten Karte für Patrik Sapina (76.) das Spiel in Unterzahl beenden. Mit nun 22:11 Toren und 13 Punkten bleibt Aufsteiger Büsnau ärgster Verfolger des Spitzenreiters TV Darmsheim, während Echterdingen mit sieben Zählern im unteren Tabellenmittelfeld festhängt.



Der SV Vaihingen schoss sich beim 6:2-Heimerfolg gegen die Spvgg 1897 Cannstatt den Frust der vergangenen Woche von der Seele. Früh legten Niko Kemner (1., 36.) und Rüchan Pehlivan (4., 30.) den Grundstein für den klaren Sieg, ehe Carsten Bauer (43.) und Kijan Krijestorac (76.) für die Gäste trafen. David Hug (72.) und Tyron Ferrari (90.+3) setzten die Schlusspunkte in einem unterhaltsamen Spiel. Vaihingen klettert damit auf Rang vier, während Cannstatt mit zehn Punkten den Anschluss an die Spitzengruppe verliert.



In einer umkämpften Begegnung entschied ein Foulelfmeter von Ari Ilhan (36.) das Spiel zugunsten des ASV Botnang, der mit dem 1:0-Heimsieg den zweiten Saisonsieg einfuhr. Der VfL Herrenberg zeigte sich bemüht, blieb im Abschluss aber harmlos und vergab die Chance auf einen Auswärtspunkt. Botnang steht nun mit sieben Zählern im sicheren Mittelfeld, während Herrenberg mit sechs Punkten in der unteren Tabellenhälfte verharrt. Ein Arbeitssieg, der dem Aufsteiger spürbar Selbstvertrauen gibt.



Der TV Darmsheim ließ gegen den SV Nufringen keine Gnade walten und demonstrierte seine Offensivstärke beim 7:0-Heimsieg. Tim Schneider (16.), Steffen Hirth (19., 53.), Simon Lindner (28., 67.), ein Eigentor von Markus Rothfuß (43.) und Simon Zweigle (65.) sorgten für einen überlegenen Triumph. Darmsheim bleibt mit 15 Punkten und 19:7 Toren souveräner Tabellenführer. Für den Aufsteiger aus Nufringen war es ein bitterer Nachmittag, der das Torverhältnis weiter verschlechtert – Rang sechs wirkt derzeit trügerisch.



Der TSV Dagersheim feierte mit dem 3:1 über den VfL Oberjettingen einen wichtigen Heimsieg. Patrick Freetage (53.) brachte die Gäste zunächst in Führung, doch Labinot Dodoli (68.) und Joker Aron Krafft (89., 90.+3) drehten die Partie spät. Dagersheim bleibt als Aufsteiger weiter ungeschlagen zu Hause und festigt mit sieben Punkten Rang acht. Oberjettingen dagegen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und steckt mit zwei Punkten tief im Tabellenkeller fest.



In Deckenpfronn war Geduld gefragt – doch am Ende blieb es beim torlosen Unentschieden zwischen dem SV Deckenpfronn und dem SV Bonlanden. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, sodass echte Torchancen Mangelware blieben. Für Deckenpfronn war es das dritte Remis der Saison, wodurch der Abstand zu den Abstiegsrängen minimal bleibt. Bonlanden sammelte zwar einen Auswärtspunkt, tritt mit fünf Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis jedoch weiter auf der Stelle.



Der TSV Musberg erlebte beim 1:2 gegen die SpVgg Holzgerlingen einen empfindlichen Dämpfer. Nach dem Führungstreffer von Manuel Rath (72.) drehte Holzgerlingen die Partie durch Julius Hamm (78.) und Max Horn (87.) binnen weniger Minuten. Musberg verpasste damit den Sprung auf Rang zwei, bleibt aber im oberen Tabellendrittel. Holzgerlingen hingegen sammelte drei wertvolle Punkte im Abstiegskampf und steht nun bei fünf Zählern.



Beim 1:1 zwischen dem SV Rohrau und Croatia Stuttgart sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie. Robert Maric (23.) brachte die Gäste in Führung, ehe Simon Müsel (26.) umgehend ausglich. Beide Mannschaften vergaben im Anschluss Möglichkeiten zum Sieg und mussten sich am Ende mit der Punkteteilung zufriedengeben. Rohrau steht nun mit acht Punkten im Tabellenmittelfeld, während Croatia mit fünf Zählern weiter sieglos bleibt und sich auf einem Abstiegsplatz wiederfindet.

