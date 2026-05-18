8-Tore-Festival in Baabe, VFC Anklam siegt 7:0, Sievershäger SV top

In der Landesliga Ost und in der Landesliga West war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Vor 99 Zuschauern entwickelte sich ein Acht-Tore-Festival, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Hausherren schienen die Partie komplett im Griff zu haben und führten nach Toren in der 9., 31. (Foulelfmeter) und 40. Minute zur Pause bereits komfortabel. Als Wolgasts Pechvogel Jonas Fisch in der 51. Minute auch noch ein unglückliches Eigentor zum 4:1 für Baabe unterlief, schien die Messe endgültig gelesen. Der einzige Wolgaster Treffer bis dahin stammte von Steven Zok (24.).
Doch was in den Schlussminuten passierte, geht in die Geschichtsbücher ein: Jonas Fisch (88.) betrieb mit seinem Tor zum 4:2 zunächst Wiedergutmachung. In der packenden Nachspielzeit warf Wolgast alles nach vorne: Morice Theelke verwandelte in der 91. Minute einen Foulelfmeter zum Anschluss, ehe erneut Steven Zok (93.) mit dem Last-Minute-Treffer zum 4:4 den Gästen einen schier unmöglichen Punkt rettete.
In einer intensiv geführten und von starken Defensivreihen geprägten Partie vor 110 Zuschauern machten am Ende zwei Standards den Unterschied. Beide Mannschaften schenkten sich keinen Zentimeter und neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld. Das gesamte sportliche Drama spielte sich kurz vor dem Pausenpfiff ab: Zunächst brachte Max Kolbe die Hausherren in der 37. Minute per Foulelfmeter in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur fünf Minuten später zeigte der Unparteiische auf der Gegenseite ebenfalls auf den Punkt – Leon Preissler (42.) bewies Nervenstärke und verwandelte den Foulelfmeter zum 1:1-Endstand.
Ein Drama in den Schlussminuten bekamen die 80 Zuschauer zu sehen. Die Gäste aus Barth präsentierten sich über weite Strecken als das abgeklärtere Team und gingen kurz vor der Pause durch Justin Wendland (41.) verdient in Führung. Waren rannte im zweiten Durchgang unermüdlich an, biss sich am Barther Abwehrbollwerk jedoch die Zähne aus. Als Eddie Klein in der 86. Minute zum 0:2 für die Gäste nachlegte, schien die Partie entschieden. Der SV Waren 09 bewies jedoch Moral: Der späte Anschlusstreffer von Tobias Täge (89.) hauchte den Hausherren noch einmal Leben ein, doch die Barther Defensive zitterte den knappen 1:2-Auswärtssieg über die Ziellinie.
Eine Machtdemonstration bekamen die 73 Zuschauer in Anklam zu sehen. Die Hausherren brannten ein Offensivfeuerwerk ab. Bereits im ersten Durchgang sorgten Maximilian Paul (11.), Tom Fraus (26.) und Marvin Schulz (34.) für eine beruhigende 3:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel kannte der VFC kein Erbarmen mehr: Fabian Grote (63.), erneut Marvin Schulz (84.), Philipp Sorgatz (85.) und wiederum Tom Fraus in der Nachspielzeit (90.+2) schraubten das Ergebnis zum 7:0-Kantersieg in die Höhe.
Vor 50 Zuschauern entwickelte sich iein packender Schlagabtausch mit ständig wechselnden Vorzeichen. Die TSG erwischte den besseren Start und ging durch Nick Höfer (21.) in Führung. Stralsund kam jedoch wie verwandelt aus der Kabine und drehte die Partie per Doppelschlag durch Finn Kolberg (48.) und Frieder Strubel (62.) auf 1:2. Neustrelitz II steckte den Rückschlag jedoch gut weg, blies zur Schlussoffensive und belohnte sich in der 82. Minute durch den viel umjubelten Ausgleichstreffer von Milan Uwe Schmidt zum 2:2-Unentschieden.
In Malchin bekamen die 25 Zuschauer ein Arbeitsspiel zu sehen, das von der Taktik geprägt war. Beide Defensivreihen standen diszipliniert und ließen über kaum hochkarätige Einschussmöglichkeiten zu. Als sich alle Beteiligten bereits auf eine torlose Punkteteilung eingestellt hatten, schlugen die Gäste zu: In der 86. Minute fand Mathis Ogniwek die entscheidende Lücke in der Malchiner Hintermannschaft und erzielte das viel umjubelte goldene Tor zum knappen 0:1-Auswärtssieg für den VfL Bergen.
Es entwickelte sich vor 99 Zuschauern ein intensives Duell, das für die Hausherren denkbar unglücklich begann. Bereits in der 2. Spielminute schockte der TSV die Heimelf mit der frühen Führung. Richtenberg zeigte sich jedoch unbeeindruckt und schlug durch Leon Götz (11.) prompt mit dem Ausgleich zurück. Zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt, exakt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1), schlug Friedland jedoch erneut durch Alexander Bielesch zu. In der 89. Minute nutzte Dennis Fischer machte mit dem 1:3 endgültig den Deckel auf den Friedländer Auswärtssieg.
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Vor 71 Zuschauern brannten die Hausherren aus Sievershagen ein Offensivfeuerwerk ab und entschieden die Partie gegen die Bentwischer bereits im ersten Durchgang. Marco Sander (21.) eröffnete den Torreigen, ehe Phil Skeip (29.) nur wenig später auf 2:0 erhöhte. Kurz vor dem Pausentee schlug dann die Stunde von Eric Müller: Mit einem Doppelschlag in der 37. und 43. Minute schraubte er das Ergebnis im Alleingang auf ein uneinholbares 4:0 hoch. Im zweiten Spielabschnitt verwaltete Sievershagen den Vorsprung clever, sodass es beim 4:0-Kantersieg blieb.
137 Zuschauer sorgten an der Ostseeküste für einen würdigen Rahmen für dieses Duell. Die Gäste aus Doberan erwischten den besseren Start und gingen durch Felix Engert (10.) früh in Führung. Wismar II schüttelte den Schock jedoch ab und drehte das Spiel rund um den Pausenpfiff komplett, begünstigt durch die Show von Leon Henke: Erst traf er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) zum Ausgleich, ehe er direkt nach dem Wiederanpfiff (49.) zum viel umjubelten 2:1 nachlegte. Doberan bewies in der Schlussphase jedoch großen Kampfgeist und rettete durch den späten Treffer von Eric Ahlgrim (85.) das 2:2-Unentschieden.
In Parchim sahen die 58 Zuschauer ein intensiv geführtes und von Zweikämpfen geprägtes Arbeitsspiel, bei dem sich die Gäste aus Crivitz am Ende als das kaltschnäuzigere Team präsentierten. Die SG Einheit schlug jeweils zu den psychologisch besten Zeitpunkten zu: Vincent Schlünz besorgte in der 39. Minute die wichtige Pausenführung, ehe Dennis Klütz (56.) kurz nach dem Seitenwechsel auf 0:2 stellte. Parchim steckte jedoch nicht auf und warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne. Mehr als der Anschlusstreffer durch einen von Bastian Luther-Schlenker (85.) verwandelten Foulelfmeter sprang für den SCP jedoch nicht mehr heraus.
Vor 70 Zuschauern entwickelte sich in Testorf ein Geduldsspiel. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Abwehrreihen weitestgehend, sodass es ohne Tore in die Kabinen ging. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren jedoch die Schlagzahl und belohnten sich prompt: Kostas Rogge brach in der 47. Minute den Bann und erzielte das erlösende 1:0. Plate musste nun defensiv lockerer agieren, was der FSV eiskalt ausnutzte: Mario Röhl (61.) stand wenig später goldrichtig und machte mit dem Treffer zum 2:0-Endstand den Heimerfolg perfekt.
In Cambs sahen die 59 Zuschauer eine lange Zeit zähe und von Taktik geprägte Begegnung, bei der die Defensivblöcke hüben wie drüben Beton anrührten. Bis Mitte der zweiten Halbzeit deutete alles auf eine torlose Punkteteilung hin, ehe die Gäste aus Grevesmühlen einen Zwei-Minuten-Express starteten. Ein Doppelschlag durch Hannes Komoss (67.) und Sören Pietschker (69.) stellte die Partie auf den Kopf. Die Spielvereinigung fand in der Schlussphase keine spielerischen Mittel mehr, um das Grevesmühlener Abwehrbollwerk zu knacken, sodass Einheit die drei Punkte beim 0:2-Auswärtserfolg entführte.
213 Zuschauer sorgten in Gadebusch für eine fantastische Stimmung und erlebten ein Drama in den allerletzten Sekunden. In einer packenden Begegnung erlöste Christian Lierow die Heimfans in der 73. Minute mit dem viel umjubelten Führungstreffer zum 1:0. Gadebusch verteidigte den knappen Vorsprung und schien schon wie der Sieger. Doch tief in der Nachspielzeit (90.+2) bekamen die Gäste der Schweriner einen Strafstoß zugesprochen. Joel Bilson behielt die Nerven, verwandelte den Foulelfmeter und schockte die Hausherren mit dem späten 1:1-Ausgleich.
In Kritzmow sahen die 72 Zuschauer ein enges Match, das erst im zweiten Spielabschnitt so richtig an Fahrt aufnahm. Die Gäste gingen durch einen Doppelschlag von Marc Thore Schulz (54.) und Thomas Dreyer (60.) mit 0:2 in Führung. Kritzmow bewies jedoch eine tolle Moral, blies zur Schlussoffensive und kam durch Louis Friedland (73.) auf 1:2 heran. In einer dramatischen Schlussphase warf die Heimelf noch einmal alles nach vorne, doch die abgeklärte Defensive von Ludwigslust/Grabow rettete den knappen 1:2-Auswärtssieg über die Ziellinie.
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