8. SWP-Cup des 1. CfR Pforzheim Großes Turnier der Inklusionsabteilung mit 27 Teams aus 3 Bundesländern von Marco Nabinger · Heute, 14:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffen Bähr

Bereits seit über 10 Jahren existiert die Abteilung Inklusion beim 1.CfR Pforzheim. Und zum 8. Mal lädt der Verein mit Unterstützung der Stadtwerke Pforzheim zum großen SWP-Fußball-Cup für Menschen mit Behinderung in die Kramski-Arena ein. Mit rund 60 aktiven Mitgliedern betreibt der 1. CfR die größte Inklusionsabteilung innerhalb eines Fußballvereins des DFB. Hierfür wurde der Verein 2024 in Berlin ausgezeichnet. Wie schon in den Vorjahren veranstaltet der Traditionsverein auch in diesem Jahr wieder sein großes Turnier für Fußballer und Fußballerinnen mit Behinderungen.

27 Teams aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz folgen der Einladung für den 13.06.2026. In drei verschiedenen Leistungsklassen treten die Teams in 82 Spielen an, um den Sieger in Ihrer Kategorie zu küren. Teilnehmen werden Teams aus den Städten Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Speyer, Leonberg, Bensheim, Emmendingen, Bruchsal, Kork, Ludwigsburg, Tuttlingen, Hattersheim, Zimmern, Heilbronn und Ubstadt. Natürlich auch die Pforzheimer Teams der Gustav-Heinemann-Schule, der Caritas und die vier hauseigenen Teams der Abteilung Inklusion des 1.CfR Pforzheim. Zur Eröffnung des Turniers wird es ein Meet an Greet mit dem SWP-Maskottchen „Stromi“ geben. Auch für das leibliche Wohl ist von Vereinsseite bestens gesorgt. Zur Freude aller Teilnehmer gibt es, dank der Stadtwerke Pforzheim, wie die bisherigen Jahre auch ein schönes Erinnerungshirt an diesen tollen Tag.