8. Spieltag TSV Palmbach vs. FC Viktoria Berghausen 2:4

Aufstellung: Daniel Reichenbacher; Timo Filter; Maurice Kleine-Beek; Marijo Lazar (60. Min Leandros Markopoulos); Adrijan Lazar (90. Min Gregor Hellmann); Luis Müller; Jan Ruh (15 Min. Abraham Gasssama); Jan Kaven; Raouf Tchagba; Fabio Recupero (30 Min. Sebastian Nagel); Tim Niederle (ETW)

Am 8. Spieltag war man zu Gast beim TSV Palmbach. Bei tollem Herbstwetter erwartete die Fans des FC Berghausen ein spannendes Spiel. Bei einem Gegner mit bisher nur 2 Punkten und einem doch sehr kleinen Platz war man gewarnt und wollte das Spiel deshalb frühzeitig in die richtige Richtung lenken.

Gesagt, getan, Luis Müller startete nach nicht mal 5 Min. durch, und läuft alleine auf das Tor zu und schiebt die Kugel am Torwart vorbei ins Netz. Wer jetzt dachte, dass dies der Dosenöffner war, verschoss man die letzten Spiele doch leider zu viele 100%ig Chancen, der lag leider falsch. Gleiches Spiel wie schon gegen Südstern, ein sehr einseitiges Spiel mit vielen Hochkarätern, welche enttäuschenderweise nicht in Tore umgesetzt werden konnten. Palmbach versuchte es fast ausschließlich über lange Bälle, meist direkt von Ihrem Torwart aus. Kurz vor der Pause eine kleine Unstimmigkeit in Abwehrkette des FCB, und D.Reichenbacher konnte den Stürmer vom TSV nur noch per Foul stoppen. Der anschließende Elfmeter wurde verwandelt und so ging es mit einem doch recht schmeichelhafte 1:1 in die Kabine.

Die Ansprache von G.Hellmann war einfach aber effektiv, „Charakterspiel – Tore schießen – 3 Punkte mit nach Berghausen nehmen!“ So startete die 11 auch direkt in die 2. Halbzeit. Viel Druck und frühes Anlaufen zwang Palmbach zu Fehler und langen Bällen. So erspielte sich der FC eine Chance nach dem anderen, aber auch heute schien das Tor wie zugemauert. Aber auch ein sehr gut reagierender Alexander Sturm im Tor von Palmbach brachte die Jungs zum Verzweifeln. So stand es trotz der vielen Chancen nach 84 Min. noch 1:1. In der 85. Min dann das viel umjubelte 2:1 für Palmbach, einer der wenigen Angriffe wurde nicht entscheidend geklärt, und so landete der Ball vor den Füßen von Nusshardt welcher das Leder nach eigener Aussage mit seinem schwachen Fuß unhaltbar unter die Latte knallt. Aber der Jubel hielt nicht lange an, denn der FC, welcher an diesem Sonntag in seinen neun weißen Trikots spielte, gab sich zu keinem Zeitpunkt im Spiel auf!

So war es 2 Min. später der starke R.Tchagba, welcher einen verunglückten Ball des Torwarts an der Mittellinie direkt Volley ins Tor schoss – Traumtor! Es gab 3 Min. Nachspielzeit, und sowohl die Fans als auch die Mannschaft wusste, hier geht noch mehr! Nach so viele Chancen wollte man sich nicht mit einem Punkt zufriedengeben, und so wurde komplett auf Sieg gespielt. Mit aller Ruhe spielten die Jungs von Gregor Hellmann weiter und erspielten sich weitere Ihre Chancen, welche dann von A. Gassama zur verdienten 3:2 umgemünzt wurde. Nach toller Flanke von rechts köpfte erst A.Lazar das Ding an die Latte, bevor A.Gassama den abpraller über die Linie drückte. In der letzten Minute der Nachspielzeit setzt sich R.Tchagba erneut stark durch und läuft erneut alleine auf den Torhüter zu. Bleibt mit seinem Abschluss leider hängen, doch L.Müller, welcher an diesem Sonntag eine Pferdelunge bewies, setzte auch hier in der letzten Minute nach und konnte den Ball über die Linie drücken.