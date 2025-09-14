8. Spieltag: Heimmacht TuRa! Balliu trifft aus der eigenen Hälfte

TuRa Harksheide hat mit einem 4:3-Erfolg gegen den Niendorfer TSV den dritten Heimsieg in Serie gefeiert und bleibt am heimischen Exerzierplatz eine Macht. Nach den Erfolgen gegen Halstenbek-Rellingen (4:1) und Buchholz (2:0) holte die Mannschaft von Trainer Jörg Schwarzer erneut alle Punkte vor eigenem Publikum. Besonders Olgherto Balliu stach einmal mehr heraus: In den letzten drei Heimspielen war er an sieben Treffern direkt beteiligt (4 Tore, 3 Vorlagen).

Schwarzer zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Wir haben ein anderes Gesicht als gegen Türkiye (0:4) gezeigt, nie aufgegeben und waren energisch in den Zweikämpfen.“

Das Tor des Tages lieferte ebenfalls Balliu, der nach einem Ballgewinn von Tom Kankowski nicht lange fackelte und Niendorf-Keeper Gian-Luca Graefe mit einem spektakulären Schuss aus der eigenen Hälfte überwand. Wer diesen Treffer sehen möchte: ab Minute 1:48:30 im Livestream hier abrufbar .

Für Niendorf hingegen war es bereits die vierte Niederlage in den letzten fünf Partien. Coach Ali Farhadi fand deutliche Worte: „Es ist ein super, super blöder Abend. Wir schlagen uns echt selber. Ich weiß nicht, warum, aber wir machen Fehler im Aufbau und Fehler in der Angriffszone beim Gegner. Es sind noch 80 Meter Raum, aber trotzdem kriegen wir es nicht wegverteidigt.“

Farhadi sprach die individuellen Fehler seiner jungen Spieler klar an: „Noah Akugue, der das 1:0 für uns macht, begeht einen gravierenden Fehler zum 2:1. Janosch Obertreis macht zwei Fehler, die zum 1:1 und zum Distanzschuss in die Mitte führen. Das ist Wahnsinn. Die jungen Spieler sind Fluch und Segen (lacht). Sie machen viel Gutes, aber leider auch gravierende Fehler, die uns killen. Wahrscheinlich ist das ein Teil der Entwicklung.“

Trotz allem wollte der Niendorf-Trainer den Blick nach vorne richten: „Wir werden jede Woche knüppelhart arbeiten müssen, damit wir in dieser Liga Punkte holen. Am Ende hat Harksheide es gut gemacht, die Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt und verdient gewonnen. Wir verschießen zudem noch einen Elfmeter – der Abend war gruselig. Dienstag geht es mit dem Training weiter, nächste Woche gegen Tesla müssen wir zu Hause funktionieren und drei Punkte holen.“

TuRa Harksheide klettert mit dem Sieg auf Rang zehn, Niendorf bleibt mit zehn Punkten Achter. Für Harksheide geht es am Donnerstag, den 18. September, auswärts beim SC Victoria (20 Uhr, Stadion Hoheluft) weiter.



TuRa Harksheide – Niendorfer TSV 4:3 (1:1)

TuRa Harksheide: Niklas Eike Grünitz, Nicholas Zuppa (58. Nguafac Joel Lanyick Anou), Mika Lasse Wulf, Cristopher Micheel (73. Moses Wu), Niko Hasselbusch, Daniel Schkarlat, Olgherto Balliu, Falk Satoshi Schmidt (90. Arda Kati), Tom Kankowski, Maximilian Vollstädt, Chris Niklas Heuermann (90. Brian Appiah) - Trainer: Jörg Schwarzer

Niendorfer TSV: Gian-Luca Graefe, Tim Philipp Krüger, Lennard Speck (79. Ante-Akira Kutschke), Daniel Brückner (73. Mete Nuri Tonyali), Ammat Malik Janha, Joseph Noha Akugue, Janosch Obertreis, Leon Neumann, Björn Dohrn (79. Lennart Konstantin Henry Merkle), Lennard Heiduck, Noah Ariss Alao Fary (61. Leandro De Los Santos Korth) - Trainer: Ali-Reza Farhadi

Schiedsrichter: Florian Schwarze (Hamburg)

Tore: 0:1 Joseph Noha Akugue (15.), 1:1 Chris Niklas Heuermann (41.), 2:1 Maximilian Vollstädt (51.), 2:2 Björn Dohrn (54.), 3:2 Chris Niklas Heuermann (60.), 4:2 Olgherto Balliu (90.), 4:3 Mete Nuri Tonyali (90.)

Besondere Vorkommnisse: Lennart Konstantin Henry Merkle (Niendorfer TSV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Niklas Eike Grünitz (90.).