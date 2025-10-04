8. Spieltag: DV Solingen II empfängt Hackenberg zum Kellerduell

Der achte Spieltag wird von den Sorgenkindern der Liga eröffnet und ist sowohl für den DV Solingen als auch für die SG Hackenberg eine richtungsweisende Partie. Bislang sind beide Mannschaften noch glücklos und belegen mit jeweils einem Punkt die letzten beiden Tabellenplätze. Vor allem die Solinger Offensive kommt mit nur vier erzielten Treffern bislang überhaupt nicht ins Rollen. Bei der SG sieht es etwas besser aus – sie haben bereits zehn Tore auf dem Konto. Ob sich die Partie durch fußballerische Klasse auszeichnen wird, ist fraglich. Sicher ist jedoch, dass sich beide Mannschaften nichts schenken werden und ein heißes Kellerduell zu erwarten ist.