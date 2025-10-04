8. Spieltag: DV Solingen II empfängt Hackenberg zum Kellerduell

Der achte Spieltag der zweiten Bezirksliga-Gruppe verspricht, heiß herzugehen. Nur zwei Mannschaften sind bislang noch ohne Sieg: der DV Solingen II und die SG Hackenberg. Diese beiden eröffnen am Sonntag (5. Oktober, 12.45 Uhr) den Spieltag – ein Kräftemessen, bei dem es um wichtige Schritte in Richtung Klassenerhalt geht. Außerdem ist der SV Solingen II zu Gast beim FSV Vohwinkel. Der Gastgeber könnte mit einem Sieg am SVS vorbeiziehen. Das ist der achte Spieltag!
Der achte Spieltag wird von den Sorgenkindern der Liga eröffnet und ist sowohl für den DV Solingen als auch für die SG Hackenberg eine richtungsweisende Partie. Bislang sind beide Mannschaften noch glücklos und belegen mit jeweils einem Punkt die letzten beiden Tabellenplätze. Vor allem die Solinger Offensive kommt mit nur vier erzielten Treffern bislang überhaupt nicht ins Rollen. Bei der SG sieht es etwas besser aus – sie haben bereits zehn Tore auf dem Konto. Ob sich die Partie durch fußballerische Klasse auszeichnen wird, ist fraglich. Sicher ist jedoch, dass sich beide Mannschaften nichts schenken werden und ein heißes Kellerduell zu erwarten ist.
In der Spitzengruppe kommt es zum direkten Duell zwischen dem FSV Vohwinkel und dem SV Solingen. Während die Solinger bei einem Patzer von Reusrath die Tabellenspitze erklimmen könnten, würde der FSV mit einem Sieg am SVS vorbeiziehen. Auf Seiten der Wuppertaler spricht die überragende Form: Die letzten vier Spiele gingen allesamt mit dem besseren Ende für den FSV aus. Aber auch die Grün-Weißen gehen mit reichlich Rückenwind in die Partie. In den vergangenen fünf Partien sammelte die Mannschaft von Erdim Soysal elf Punkte. Hinzu kommt, dass der SV die beste und die Vohwinkler die zweitbeste Offensive stellen – ein Offensivspektakel ist zu erwarten.
9. Spieltag
So., 12.10.25 12:45 Uhr DV Solingen II - BV Gräfrath
So., 12.10.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - RW Wülfrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr SSV Germania - Türkgücü Vel
So., 12.10.25 15:00 Uhr Ronsdorf - Vohwinkel
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - Cronenberg
So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Viktoria - Jugoslavija
So., 12.10.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Berghausen
So., 12.10.25 15:30 Uhr Hackenberg - SV Solingen
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Reusrath - Richrath
10. Spieltag
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr Jugoslavija - SC Reusrath
So., 19.10.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - SV 09/35 W
So., 19.10.25 15:00 Uhr Cronenberg - DV Solingen II
So., 19.10.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - HSV Langenf.
So., 19.10.25 15:30 Uhr Richrath - SSVg Velbert II
So., 19.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Hackenberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Solingen - Ronsdorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SSV Germania
So., 19.10.25 15:30 Uhr Berghausen - SC Viktoria