8 Abgänge, 8 Neue beim SSV Merten: "Er ist eine Rakete"

Beim SSV Merten hat wenige Tage nach dem Saisonende der Feinschliff für die kommende Spielzeit begonnen. Nach dem beeindruckenden zweiten Platz als Aufsteiger in der Mittelrheinliga muss das Team von Trainer Bünyamin Kilic den Verlust mehrerer Spieler verkraften – hat aber bereits hochkarätig nachgelegt.

Mit Franck Ananou und Gaspard Fehlinger zieht es zwei weitere Spieler zum Bezirksligisten SV Lövenich/Widdersdorf. Jeffrey Julian (24 Einsätze) wird sich vermutlich einem Verein in seiner Wohnortnähe in Meerbusch anschließen. Bruder Jeremy Julian, Muharrem Cicek und Noah Ptassek orientieren sich ebenfalls neu.

Gleichzeitig treten langjährige Spieler wie Riccardo Retterath (fortan Stand-by) und Mittelfeldmotor Farid Bacevac (beruflich bedingte Pause) kürzer. Kilic betont: „Abgänge schmerzen immer – aber wir sind mittlerweile ein Verein, bei dem sich Spieler oder Spielerberater von selbst melden. Das ist eine sehr angenehme Position.“

Freude über prominente Neuzugänge

Mit Michael Okoroafor kommt ein gestandener Mittelrheinliga-Stürmer vom Bonner SC. „Trotz seines jungen Alters hat er schon bewiesen, dass er diese Liga mehr als nur spielen kann. Wir erwarten sehr viel von ihm – und er umgekehrt auch von uns.“

Aus Königsdorf wechselt Hirotaka Sugiura nach Merten. „Ein erfahrener, ballsicherer Spieler, der uns im Mittelfeld viel Stabilität geben wird“, so Kilic. Auch Emirhan Özen (zuvor u.a. Fortuna Köln II, Endenich), "Top-Talent" Adrian Engels (Fortuna Bonn) und der schnelle Offensivmann Shahin Biniazz vom FC Hennef stoßen zum Kader. "Er ist eine absolute Rakete, ein absoluter Speed-Spieler. Ich bin überrascht, dass er in Hennef kein Stammspieler war", so Kilic über den 20-jährigen Biniazz.

Nachwuchstalente mit Perspektive

Dazu kommen vier hochtalentierte Spieler aus der U19-Mittelrheinliga: Berat-Mehmet Kocatepe (Fortuna Köln), Monir Hassan (Hohenlind) und Luke Schäfer (Bonner SC). Besonders Hassan, der in der U19 22 Tore in 20 Spielen erzielte, hebt Kilic hervor: „Er hat Angebote von Oberligisten und sogar Arminia Bielefelds U23 ausgeschlagen. Ich traue ihm zu, für Furore zu sorgen. Er hat eine wahnsinnige Physis, Schnelligkeit, Technik, Übersicht und ist enorm torgefährlich.“

Trotz Umbruch bleibt Kilic gelassen: „Wir haben Transfers getätigt, die unser Niveau anheben. Unser Ziel bleibt es, in Merten weiter erfolgreich zu sein – mit einem Team, das sportlich überzeugt und menschlich zusammenwächst.“