8-2 Kantersieg! Vierter Sieg in Folge für den FC Oberglatt

Tor zum 5-1 durch Fabian Lüthi – Foto: Sven Schmid

Schon vor dem Heimspiel gegen den FC Glattbrugg war klar, dass noch eine Rechnung offen war aus dem Hinspiel. Da hat der FC Oberglatt nach einer starken Aufholjagd knapp 4:3 verloren. Damals war das Team noch zur Hälfte anders besetzt. Mit dieser Ausgangslage ging es in die Partie.

Der FC Oberglatt legte, nach fokussiertem Aufwärmen, stark los. Bereits in der 4.Minute gelang Fabian Lüthi das 1:0 und er legte gleich in der 10.Minute nach, mit dem 2:0. Danach gelang Glattbrugg der Anschlusstreffer.

Der FC Oberglatt dominierte weiter. Nach einem Eckball traf Kevin Kuhn per Kopf zum 3:1 und baute die Führung aus. Die Taktik von Juan und Toni scheint jetzt Früchte zu tragen.

Bereits früh zeigte sich die harte Linie des Schiedsrichters der gleich zu Beginn weg mit Karten drohte.

Sacha Eiholzer traf mit einem sehenswerten Freistoss zum 4:1. Den Schlusspunkt in der ersten Halbzeit setzte dann nochmals Fabian Lüthi mit seinem dritten Treffer.

Mit der erarbeiteten 5:1 Führung ging es in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich dasselbe Bild. Die Gastgeber wechselten und dominierten weiterhin das Spiel. In der 54. Minute traf Fabian zum vierten Mal und erhöhte die Führung auf 6:1. Die Mannschaft erspielte sich Chance um Chance, bis Mirco Righetti den Ball ins Tor schoss zum 7:1.

Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt entschieden und es galt kein unnötiges Gegentor mehr zu bekommen. Es schien alles perfekt, bis in der 75.Minute Nils die Gelbrote Karte erhielt für ein Taktisches Foul. Aus Oberglatter Sicht eine nicht gerechtfertigte Entscheidung des Scheidsrichters. Insgesamt war der Platzverweis zu hart und der Unparteiische liess das bekannte Fingerspitzengefühl vermissen. Darauf folgte der Ausschluss des Trainer Juan, der lediglich Kritik an der Entscheidung des Schiedsrichter geäussert hatte.

Die Mannschaft schaffte es trotz dieser Entscheidungen konzentriert zu bleiben und Hosein schoss das verdiente 8:1. In der 90ten Minute kam es zum 8:2 Schlusspunkt.

Ein gelungener Fussballsonntag…

Vielen Dank an die Zuschauer und an die Balljungs, die uns super unterstützt haben!