8-0 TBM Zweite mit Schützenfest zur Heimpremiere

Im gesamten Spiel chancenlos waren die Gäste. Von beginn an der TBM im Vorwärtsgang. Den Torreigen eröffnet dann nach fünf Minten die in der Mitte durchgestartet Nina Bründl. Nach ihrem Sololauf schieb sie den Ball ins Eck. Julia Völk von der Strafraumkante legt nur vier Minuten später mit Flachschuss nach. Nach einer Viertelstunde überläuft Marie Linnemann auf Außen die Abwehr und ihr Querpass scharf vor das Tor drückt Benita Carlet über die Linie.

Das Spiel verflacht etwas und die Zielstrebigkeit bleibt die gleiche. Die Heimelf ständig im Vorwärtsgang, die Gäste kommen kaum aus der eigenen Hälfte. Kurz vor der Halbzeit ist jeder Schuss ein Treffer. Völk zimmert aus 25 Metern einen Freistoß hoch unter die Latte, in der 42. Minute. Bründl aus zwanzig Metern ins Eck, in der 43. Minute und Lena Scharbert mit Doppelschlag zum Halbzeitstand.