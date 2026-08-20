7.941 Karten für das Derby: MSV-Fans können sich auf Düsseldorf freuen Der Ticket-Vorverkauf für das Derby bei Fortuna Düsseldorf startet für die MSV-Fans ab dem 25. August. So gibt es Karten. von Marcel Eichholz · Heute, 16:55 Uhr · 0 Leser

Mit großem Anhang geht es für den MSV Duisburg zum Derby nach Düsseldorf. – Foto: Imago Images

Das Warten hat ein Ende: Am Samstag, 12. September, steht für den MSV Duisburg das erste Derby gegen Fortuna Düsseldorf seit mehr als acht Jahren an. Um 14 Uhr gastieren die Zebras in der Landeshauptstadt - und werden dabei auf die Unterstützung von tausenden eigenen Fans setzen können. Insgesamt stehen dem MSV 7.941 Tickets für den Gästebereich zur Verfügung.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Exklusiver Vorverkauf für Mitglieder Der MSV startet den Ticketverkauf am Dienstag, 25. August, um 10 Uhr. Zunächst haben ausschließlich zahlungspflichtige Mitglieder ein Erwerbsrecht, die spätestens am 15. August 2026 Mitglied geworden sind. Der Verkauf findet ausschließlich online über den Ticket-Shop des MSV statt. Grund dafür ist ein technisch „gespiegeltes“ Ticketsystem. Die Mitglieder können sich deshalb wie gewohnt mit ihrem bekannten MSV-Account anmelden und dort ihre Tickets erwerben. Pro zahlungspflichtigem Mitglied können zwei Tickets gekauft werden. Auch bei Familienmitgliedschaften ist das Erwerbsrecht technisch dem Account-Inhaber beziehungsweise dem Zahlenden zugeordnet.

Für die MSV-Fans stehen insgesamt 1.700 Stehplätze und 6.241 Sitzplätze zur Verfügung. Die Stehplätze kosten 16 Euro, ermäßigt 13 Euro. Bei den Sitzplätzen liegen die Preise je nach Block zwischen 31 und 40 Euro. Bereits inkludiert ist jeweils eine Vorverkaufsgebühr von einem Euro bei Steh- und zwei Euro bei Sitzplätzen. Derby lebt von den Rängen Bei einem Spiel wie diesem geht es allerdings um mehr als drei Punkte. Das Duell mit Fortuna Düsseldorf ist eines der Spiele, auf die die Fans seit Jahren gewartet haben. Die lange Pause macht das erste Derby seit 2018 zu einem besonderen Termin im Kalender und die MSV-Anhänger dürften ihren Teil dazu beitragen wollen, dass die Zebras in Düsseldorf tatsächlich ein Heimspielgefühl entwickeln.