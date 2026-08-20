7.941 Karten für das Derby: MSV-Fans können sich auf Düsseldorf freuen

Das Warten hat ein Ende: Am Samstag, 12. September, steht für den MSV Duisburg das erste Derby gegen Fortuna Düsseldorf seit mehr als acht Jahren an. Um 14 Uhr gastieren die Zebras in der Landeshauptstadt - und werden dabei auf die Unterstützung von tausenden eigenen Fans setzen können. Insgesamt stehen dem MSV 7.941 Tickets für den Gästebereich zur Verfügung.
Der MSV startet den Ticketverkauf am Dienstag, 25. August, um 10 Uhr. Zunächst haben ausschließlich zahlungspflichtige Mitglieder ein Erwerbsrecht, die spätestens am 15. August 2026 Mitglied geworden sind. Der Verkauf findet ausschließlich online über den Ticket-Shop des MSV statt.
Grund dafür ist ein technisch „gespiegeltes“ Ticketsystem. Die Mitglieder können sich deshalb wie gewohnt mit ihrem bekannten MSV-Account anmelden und dort ihre Tickets erwerben. Pro zahlungspflichtigem Mitglied können zwei Tickets gekauft werden. Auch bei Familienmitgliedschaften ist das Erwerbsrecht technisch dem Account-Inhaber beziehungsweise dem Zahlenden zugeordnet.
Für die MSV-Fans stehen insgesamt 1.700 Stehplätze und 6.241 Sitzplätze zur Verfügung. Die Stehplätze kosten 16 Euro, ermäßigt 13 Euro. Bei den Sitzplätzen liegen die Preise je nach Block zwischen 31 und 40 Euro. Bereits inkludiert ist jeweils eine Vorverkaufsgebühr von einem Euro bei Steh- und zwei Euro bei Sitzplätzen.
Bei einem Spiel wie diesem geht es allerdings um mehr als drei Punkte. Das Duell mit Fortuna Düsseldorf ist eines der Spiele, auf die die Fans seit Jahren gewartet haben. Die lange Pause macht das erste Derby seit 2018 zu einem besonderen Termin im Kalender und die MSV-Anhänger dürften ihren Teil dazu beitragen wollen, dass die Zebras in Düsseldorf tatsächlich ein Heimspielgefühl entwickeln.
Wie wichtig die Unterstützung der Fans für den MSV ist, hat sich gerade in den vergangenen Wochen immer wieder gezeigt. Die Mannschaft von Dietmar Hirsch hat erlebt, welche Wucht von den Rängen ausgehen kann. Nun soll diese Unterstützung auch beim Auswärtsspiel in Düsseldorf spürbar werden. 7.941 Tickets bieten dafür die Gelegenheit. Je mehr Zebras den Weg nach Düsseldorf antreten, desto größer dürfte die blau-weiß Kulisse im Gästebereich werden.
Sollten nach dem exklusiven Mitgliederverkauf noch Tickets übrig sein, startet am Montag, 31. August, um 10 Uhr die zweite Verkaufsphase. Dann können zusätzlich Dauerkarteninhaber der Saison 2026/27 Tickets erwerben, ebenfalls ausschließlich online und nur, sofern noch Karten verfügbar sind.
Auch hier gilt: Pro Dauerkarte können zwei Tickets erworben werden. Mitglieder und Dauerkarteninhaber können ihre jeweiligen Erwerbsrechte nicht miteinander kombinieren.
Wichtig für alle Käufer: Die Tickets werden ausschließlich als Print@Home-Tickets angeboten. Eine digitale Variante für das Wallet gibt es für den Gästebereich nicht.
Für die MSV-Fans heißt es damit zunächst: Wecker stellen und am Dienstag, 25. August, um 10 Uhr bereit sein. Denn nach mehr als acht Jahren Pause dürfte das Interesse am Derby gegen Fortuna Düsseldorf enorm sein.