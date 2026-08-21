79 Regionalliga-Tore: SSV Jeddeloh holt Torjäger

Der SSV Jeddeloh II hat seine Offensive kurz vor dem DFB-Pokalspiel noch einmal prominent verstärkt. Mit Haris Hyseni wechselt ein etablierter Torjäger der Regionalliga Nord an den Küstenkanal. Der 33-jährige Mittelstürmer kommt von der SV Drochtersen/Assel und bringt umfangreiche Erfahrung aus der Regional- und 3. Liga mit.

Auch in der vergangenen Saison stellte Hyseni seine Abschlussqualitäten unter Beweis. Für Drochtersen/Assel traf er 14-mal und gehörte damit erneut zu den erfolgreichsten Torjägern der Liga.

Hyseni zählt seit Jahren zu den bekannten Angreifern der Regionalliga Nord. Der 1,92 Meter große und körperlich robuste Stürmer absolvierte bereits mehr als 200 Begegnungen in der vierthöchsten Spielklasse und erzielte dabei 79 Tore.

Sportlicher Leiter Olaf Blancke sieht in Hyseni genau die Verstärkung, nach der der SSV gesucht hat.

Darüber hinaus verfügt der Neuzugang über Erfahrung aus der 3. Liga. Für den SSV Jahn Regensburg und den SV Meppen kam er auf insgesamt 48 Einsätze.

„Wir wollten uns in der Offensive noch einmal verstärken und als sich bei Haris die Chance ergeben hat, mussten wir zuschlagen. Haris Hyseni ist ein Name in der Regionalliga und hat über Jahre seine Qualitäten gezeigt. Er bringt Robustheit, Erfahrung und vor allem Torgefahr mit. Wir sind überzeugt, dass er unserer Offensive noch einmal zusätzliche Qualität gibt.“

Hyseni soll damit nicht nur für mehr Durchschlagskraft sorgen, sondern auch seine Erfahrung an die Mannschaft weitergeben.

Vorfreude auf die neue Aufgabe

Der Angreifer selbst blickt mit großer Motivation auf seinen Wechsel: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Ich kenne die Regionalliga Nord seit vielen Jahren und weiß, was für eine Qualität in dieser Liga steckt.“

Seinen Anspruch formuliert Hyseni klar: „Jetzt möchte ich meine Erfahrung einbringen, der Mannschaft mit meinen Toren helfen und gemeinsam mit dem Team eine erfolgreiche Saison spielen. Ich habe richtig Lust auf die neue Aufgabe und freue mich darauf, bald mit den Jungs auf dem Platz zu stehen.“

Mit der Verpflichtung von Hyseni erhält der SSV einen erfahrenen Mittelstürmer, der das Niveau der Regionalliga Nord aus zahlreichen Jahren kennt. Neben Drochtersen/Assel sammelte der Angreifer unter anderem bei Phönix Lübeck Erfahrungen und hat sich mit seiner Treffsicherheit über Jahre einen Namen in der Liga gemacht.