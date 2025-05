79-facher Regionalliga-Akteur kehrt zur SG Wattenscheid 09 zurück

Der 29-jährige Ilias Anan, zuletzt für Regionalligist Türkspor Dortmund am Ball und ein "Star" der Baller League, läuft ab dem Sommer nach achteinhalb Jahren wieder für die SG Wattenscheid 09 auf. Viele Jahre wurde der Offensivmann in Wattenscheid ausgebildet und verbrachte auch seine ersten anderthalb Seniorenjahre dort in der Regionalliga West (Sommer 2015 bis Ende 2016).

Auf seinen Kanälen beschreibt die SG Wattenscheid 09 Anan als „Ausnahmespieler“ und "Transferhammer". In seiner Laufbahn hat er insgesamt 79 Einsätze in der Regionalliga West und 123 Einsätze in der Oberliga Westfalen absolviert. Insbesondere in der Oberliga konnte er den Spielen mit seinem trickreichen Offensivspiel und seinen Spielmacherqualitäten den Stempel aufdrücken und beeindruckende 53 Tore erzielen und viele weitere vorbereiten. In der aktuellen Baller League-Saison (Kleinfeldfußball in der Halle) ist Anan der beste Scorer der Liga. In Kürze reist er mit der Deutschen Kleinfeldfußball-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft nach Moldawien (4. bis 8. Juni).