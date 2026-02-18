78. Generalversammlung der SFV-Veteranen-Sektion Zürich in Glattbrugg von FC Glattbrugg · Heute, 17:04 Uhr · 0 Leser

Am Samstag, 14. Februar 2026, fand die 78. Generalversammlung der SFV-Veteranen-Vereinigung Sektion Zürich im katholischen Pfarreizentrum «St.-Anna-Forum» in Glattbrugg statt. 111 Stimmberechtigte und insgesamt 117 Teilnehmende blickten auf ein arbeitsintensives Vereinsjahr zurück. Co-Präsident Urs Schneider resümierte das Jahr 2025 mit einem bebilderten Rückblick auf traditionelle Anlässe wie Sektionsreise, Jassmeisterschaft, Bocciaturnier, Grillplausch und Jahresschluss-Höck. Die Mitgliederzahl per 31. Dezember 2025 beträgt 832 Personen, darunter 50 Frauen.

Ein bewegender Moment war die Verabschiedung von Ehrenmitglied Fredi Ziegler (Stäfa), der nach 20 Jahren Vorstandstätigkeit aus dem Führungsgremium ausschied. Erfreulich präsentierte sich die Jahresrechnung: Aus einem budgetierten Minus resultierte dank freiwilliger Beiträge und geringerer Ausgaben ein Gewinn.