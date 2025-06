78-facher Drittliga-Akteur verstärkt den FC Gütersloh

„Fynn ist noch keine 30 und im besten Fußballer-Alter, aber trotzdem sehr, sehr erfahren. Dazu ist er ein Typ, bei mir wir denken, dass wir einen guten Charakter dazu geholt haben, worauf wir viel Wert legen“, lobt Trainer Julian Hesse den 29-jährigen Rechtsverteidiger und bisherigen Mannschaftskapitän der Hannoveraner Reserve.

Arkenberg bestritt 78 Spiele (2 Tore) in der 3. Liga für die U23 von Hannover 96, den TSV Havelse und den Halleschen FC sowie 185 Spiele (3 Tore) in den Regionalligen Nord und West. In Westfalen war er von 2019 bis 2021 beim SV Rödinghausen aktiv. In Hannover kam er außerdem in ganz jungen Jahren zweimal in der Bundesliga und einmal in der 2. Bundesliga zum Einsatz, u. a. spielte er am 14. Mai 2016 gegen den FC Bayern München über 90 Minuten.