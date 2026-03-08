7:7-Wahnsinn in Kreßberg, Gaildorf und Schornbach souverän Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 18. Spieltags von Timo Babic · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andrea Wahl

Der 18. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall hat die Liga in einen Ausnahmezustand versetzt: SV Allmersbach gewinnt und führt nun mit 45 Punkten, doch TSV Gaildorf bleibt nach einem klaren Sieg nur zwei Punkte dahinter (43) – und hat weiterhin ein Spiel weniger als der Spitzenreiter. Dahinter rückt TSV Schornbach nach einem Kantersieg auf 35 Punkte vor. Und dann dieses Spiel, das man zweimal lesen muss: SGM Kreßberg – SG Oppenweiler-Strümpfelbach 7:7.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---



Der Tabellenführer blieb nüchtern, obwohl die Partie alles andere als ruhig war. Unter Schiedsrichterin Alessia Jäger traf Marius Gebhardt zum 0:1 (28.), Tim Wehrsig legte das 0:2 nach (35.). Untermünkheim kam noch vor der Pause zurück – allerdings per bitterer Szene: Boris Lazic unterlief in der 43. Minute ein Eigentor zum 1:2. Mehr ließ Allmersbach nicht zu.

Allmersbach steht nun bei 45 Punkten (52:20 Tore). Untermünkheim bleibt bei 16 Punkten – und spürt, wie schnell man in dieser Liga in den Abgrund rutscht, wenn selbst gute Phasen nicht reichen.

---



Ein Spiel wie ein entfesselter Roman – 14 Tore, ständig neue Wendungen, keine Erlösung. Oppenweiler ging durch Even Stoppel früh in Führung (4.), doch Elia Krieger antwortete sofort (10.) und brachte Kreßberg später sogar mit einem Doppelpack nach vorn: 2:1 (24.). Dann drehte sich die Partie wieder: Moritz Stoppel glich aus (45.+1), Luca Krämer traf zum 2:3 (46.), Thomas Kreidl konterte (48.) – und Kreßberg zog erneut davon: Elia Krieger zum 4:3 (61.), Thomas Kreidl zum 5:3 (70.).

Doch Oppenweiler war nicht totzukriegen: Luca Krämer (73.) und Lukas Rosenke (80.) stellten auf 5:5. Dann wieder Kreßberg: Luca Krieger zum 6:5 (83.), wieder Oppenweiler: Even Stoppel zum 6:6 (84.). Kreßberg glaubte schon an den Sieg durch Nico Bäuerle (86.) – bis Lukas Rosenke in der 90.+6 zum 7:7 traf.

Kreßberg steht danach bei 17 Punkten, Oppenweiler bei 23 – aber wichtiger ist: Dieses Spiel hat beide Teams gezeichnet und elektrisiert zugleich.

---



Schmiden schlug zurück – und wie. Schwaikheim ging früh durch Kilian Müller in Führung (6.), doch Schmiden blieb ruhig und drehte kurz vor und nach der Pause: Tommaso Siena glich per Foulelfmeter zum 1:1 aus (45.), Silas Puppa machte das 2:1 (50.). Danach zog Schmiden davon: Pasquale Siena (69.), Michael Bruckenberger (82.), Joseph Ankrah (84.). Schwaikheim kam nur noch zur Ergebniskosmetik durch Pascal Conti (90.+1).

Schmiden steht nun bei 30 Punkten, Schwaikheim bei 26 – und diese fünf Tore sind ein Statement im Kampf um die oberen Plätze. Schmiden schlug zurück – und wie. Schwaikheim ging früh durch Kilian Müller in Führung (6.), doch Schmiden blieb ruhig und drehte kurz vor und nach der Pause: Tommaso Siena glich per Foulelfmeter zum 1:1 aus (45.), Silas Puppa machte das 2:1 (50.). Danach zog Schmiden davon: Pasquale Siena (69.), Michael Bruckenberger (82.), Joseph Ankrah (84.). Schwaikheim kam nur noch zur Ergebniskosmetik durch Pascal Conti (90.+1).Schmiden steht nun bei 30 Punkten, Schwaikheim bei 26 – und diese fünf Tore sind ein Statement im Kampf um die oberen Plätze. ---



Manchmal schreit die Tabelle nach einem Sieger – und bekommt ein 0:0. Unterweissach bleibt Fünfter mit 28 Punkten, Nellmersbach bei 20. Keine Tore, aber ein Punkt, der für beide Seiten in einer engen Liga wenigstens Schaden begrenzt. Manchmal schreit die Tabelle nach einem Sieger – und bekommt ein 0:0. Unterweissach bleibt Fünfter mit 28 Punkten, Nellmersbach bei 20. Keine Tore, aber ein Punkt, der für beide Seiten in einer engen Liga wenigstens Schaden begrenzt. ---



Michelfeld holte sich früh Hoffnung: Jonas Amann traf zum 1:0 (15.). Obersontheim antwortete nach der Pause durch Serhat Ayvaz (67.). Michelfeld bleibt damit bei 14 Punkten, Obersontheim bei 19. Ein Remis, das niemanden befreit, aber beiden zumindest einen kleinen Schritt schenkt. Michelfeld holte sich früh Hoffnung: Jonas Amann traf zum 1:0 (15.). Obersontheim antwortete nach der Pause durch Serhat Ayvaz (67.). Michelfeld bleibt damit bei 14 Punkten, Obersontheim bei 19. Ein Remis, das niemanden befreit, aber beiden zumindest einen kleinen Schritt schenkt. ---



Breuningsweiler setzte ein wichtiges Ausrufezeichen im Mittelfeldkampf. Tim Draeger traf zum 0:1 (28.), Mainhardt glich durch Lukas Schanzenbach aus (35.). Doch erneut Tim Draeger stellte auf 1:2 (58.), Yannik Moll machte per Handelfmeter das 1:3 (74.) klar.

Breuningsweiler steht nun bei 22 Punkten und ist Achter, Mainhardt ebenfalls bei 22, aber auf Rang neun – und genau diese Gleichheit zeigt, wie eng das Feld ist. Breuningsweiler setzte ein wichtiges Ausrufezeichen im Mittelfeldkampf. Tim Draeger traf zum 0:1 (28.), Mainhardt glich durch Lukas Schanzenbach aus (35.). Doch erneut Tim Draeger stellte auf 1:2 (58.), Yannik Moll machte per Handelfmeter das 1:3 (74.) klar.Breuningsweiler steht nun bei 22 Punkten und ist Achter, Mainhardt ebenfalls bei 22, aber auf Rang neun – und genau diese Gleichheit zeigt, wie eng das Feld ist. ---



Urbach jubelte kurz – und dann kam Schornbach wie eine Lawine. Pawlos Kirmanis traf zum 1:0 (10.), doch Louis Dao glich praktisch sofort aus (11.). Danach übernahm Schornbach: Eridon Hashani (20.), Anas Hammouda (41., 59.) – und Anas Hammouda traf auch per Foulelfmeter (69.).

Urbach bleibt Letzter mit 10 Punkten und 31:62 Toren. Schornbach steht nun bei 35 Punkten – und setzt sich im Verfolgerfeld fest. Urbach jubelte kurz – und dann kam Schornbach wie eine Lawine. Pawlos Kirmanis traf zum 1:0 (10.), doch Louis Dao glich praktisch sofort aus (11.). Danach übernahm Schornbach: Eridon Hashani (20.), Anas Hammouda (41., 59.) – und Anas Hammouda traf auch per Foulelfmeter (69.).Urbach bleibt Letzter mit 10 Punkten und 31:62 Toren. Schornbach steht nun bei 35 Punkten – und setzt sich im Verfolgerfeld fest. ---