76.000 Euro Stammkapital: Löwen-Spielbetriebs-GmbH eingetragen Alleiniger Lizenznehmer von Marco Blanco Ucles · Heute, 09:54 Uhr · 0 Leser

Präsident Mang (li.) und Geschäftsführer Probst. – Foto: Instagram

Die neue Spielbetriebs-GmbH von 1860 München ist seit Dienstagabend offiziell im Handelsregister eingetragen. Nun gilt es, ein komplettes Team unter Vertrag zu nehmen.

Noch bevor eine Sekunde Fußball gespielt wurde in der Saison 2026/27, tragen die Löwen ihren ersten erbitterten Wettkampf aus: das Rennen gegen die Zeit. Für den 23. Juli ist der Auftakt der Regionalliga Bayern angesetzt, bereits wenige Tage zuvor steigt die erste Runde des Totopokals. Mit welchem Team die Löwen dabei antreten werden, steht weiterhin in den Sternen. Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dorthin erfolgte jedoch am späten Dienstagabend: Da nämlich wurde die – auf der Mitgliederversammlung jüngst beschlossene – TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH offiziell ins Handelsregister eingetragen. Künftig fungiert die GmbH als alleiniger Lizenznehmer und ist verantwortlich für die Organisation und Verwaltung der ersten Herrenmannschaft. „In nationalen wie internationalen Wettbewerben“, heißt es.

Der rechtliche Rahmen für eine positivere Löwen-Zukunft ist nun geschaffen Entscheidend für die Löwen zum aktuellen Zeitpunkt sind auch die weiteren Aufgaben der GmbH: „Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Spielerrechten, Transferrechten und sonstigen Rechten im Zusammenhang mit dem Spielbetrieb. Abschluss und Durchführung von Arbeitsverträgen mit Spielern, Trainern, sportlichem und administrativem Personal sowie Beschäftigung aller für den Spielbetrieb erforderlichen Mitarbeiter.“ Das Stammkapital der GmbH liegt bei 76.000 Euro. Geld, mit dem der eingetragene Geschäftsführer Thomas Probst (langjähriger Funktionär bei 1860, zuletzt Berater des Präsidiums) nun neue Spieler unter Vertrag nehmen kann. Auch die Sponsorensuche und der Betrieb sowie die Finanzierung des Nachwuchsleistungszentrums stehen auf der Agenda von Probst & Co.