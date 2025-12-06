7:6 – Oberhausen und Meiderich liefern sich packenden Abstiegskracher

Schon vor Spielbeginn waren SuS Oberhausen und die Spvgg Meiderich nicht gerade berühmt für ihre stabilen Abwehrreihen. Nachdem es im direkten Aufeinandertreffen dann gleich 13 Mal klingelte, katapultierten sich die beiden Seiten mit großem Abstand auf Platz eins und zwei der schwächsten Defensiven der Bezirksliga-Gruppe 5. Den Meiderichern dürfte das für den Moment aber herzlichst egal sein, kommen sie den Nicht-Abstiegsplätzen ein gutes Stück näher.
Nach einer torlosen Anfangsphase eröffneten die Hausherren den nicht mehr enden wollenden Torreigen. Fabio Theisen drückte die Kugel nach einem durchgerutschten Einwurf über die Linie (19.), und nur wenige Minuten später war Benludvig Elad nach einem Pass in die Spitze nicht mehr einzuholen. Im Eins-gegen-Eins mit Keeper Noah Krappen blieb er eiskalt und erhöhte auf 2:0 (26.). Damit war die Geschichte der ersten Halbzeit aber noch nicht lange nicht auserzählt, vielmehr schossen sich die Teams gerade erst warm. Dennis Freikamp verkürzte mit einem Schuss aus der Distanz (37.), bevor ein Missgeschick von Arsan Azeez Halee Halee die nächste Szene einleitete: Der Mittelfeldmann trat am Ball vorbei, das Leder hoppelte zu Kevin Skoda, der abgeklärt zum 3:1 einschob (41.). Meiderich musste sich aber nicht lange grämen. Freikamp erzielte nach einem Foulelfmeter seinen zweiten Treffer (43.), und noch vor dem Halbzeitpfiff behielt Tobias Freiwald vor Nils Ole Brühl die Nerven, sorgte somit für Gleichstand vor dem Pausenpfiff (45.).
Es ging aber auch im zweiten Durchgang munter weiter. Nur wenige Momente nach Beginn der zweiten Hälfte schickte Keeper Krappen Fynn Heinzelmann mit einem öffnenden Ball auf die Reise, dieser zögerte nicht lange, ließ einen Gegenspieler alt aussehen und marschierte von der Außenlinie Richtung Tor und schloss trocken zum 4:3-Führungstreffer ab (46.). Allmählich schwenkte das Momentum weiter auf Seiten der Gäste. Und erneut brachte ein langer Ball die Oberhausener in die Bredouille. Nach einem Pass von der Grundlinie in den Rückraum vollendete Fares Alfandi wuchtig zum bereits achten Treffer der Partie (55.).
Auch daraufhin kehrte keinerlei Ruhe in die Partie ein. Elad köpfte nach einem Eckball ein und verkürzte auf 4:5 (69.), wenig später stellte Freiwald – ebenfalls nach einem Eckstoß – wieder den Zwei-Tore-Vorsprung der Gäste her (70.).
Die Schlussphase wurde dann zum offenen Schlagabtausch. Tom Schulokat bugsierte einen Kopfball irgendwie über die Linie, ließ also noch einmal Hoffnung bei SuS aufkeimen (87.). Aber einmal mehr hatte die Spvgg die bessere Antwort parat. Ein Befreiungsschlag der Gäste segelte über Freund und Feind hinweg, Muhammed Özdogan roch den Braten, kam vor Brühl an den Ball und spitzelte ihn zur vermeintlichen Entscheidung ein (90.). Ein Highlight hatte die Partie aber noch zu bieten. Elad verkürzte per formvollendeten Fallrückzieher wieder auf ein Tor, sorgte mit seinem dritten Treffer aber auch gleichzeitig für den Endstand (90. +1). Weitere Wendungen hatte der Abstiegskracher nämlich nicht mehr parat, Meiderich kann sich durch drei eminent wichtige Punkte vor der Winterpause ans rettende Ufer heranrobben, während die Oberhausener einen Platz und einen Punkt darüber einen deftigen Rückschlag hinnehmen müssen.
SuS 21 Oberhausen – Spvgg Meiderich 06/95 6:7
SuS 21 Oberhausen: Nils Ole Brühl, Gino Priszma, Niko Lazar, Alexander Louis Hernaut, Kevin Skoda (43. David Reidermann), Leo Prinz, Akin Aslantin (67. Tom Schulokat), Jonas Florczak, Fabio Theisen, Justin Wunder, Benludvig Elad - Trainer: Dejan Delic
Spvgg Meiderich 06/95: Noah Krappen, Dennis Freikamp, Nick Kirstein, Aaron Kazimierczak (75. Muhammed Özdogan), Lukas Roman, Fynn Heinzelmann, Max Trotzkowski, John Ebuka Meremikwu (87. Ugonna Tony Ahukanna), Arsan Azeez Halee Halee, Tobias Marco Freiwald, Fares Alfandi (88. Konstantin Nedic) - Trainer: Oliver Petzold
Schiedsrichter: Christian Bock (Essen)
Tore: 1:0 Fabio Theisen (19.), 2:0 Benludvig Elad (26.), 2:1 Dennis Freikamp (37.), 3:1 Kevin Skoda (41.), 3:2 Dennis Freikamp (43. Foulelfmeter), 3:3 Tobias Marco Freiwald (45.), 3:4 Fynn Heinzelmann (46.), 3:5 Fares Alfandi (55.), 4:5 Benludvig Elad (69.), 4:6 Tobias Marco Freiwald (70.), 5:6 Tom Schulokat (87.), 5:7 Muhammed Özdogan (90.), 6:7 Benludvig Elad (90.+1)