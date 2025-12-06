7:6 – Oberhausen und Meiderich liefern sich packenden Abstiegskracher

SuS 21 Oberhausen ging trotz sechs erzielten Treffern leer aus. – Foto: Roberto Parolari

7:6 – Oberhausen und Meiderich liefern sich packenden Abstiegskracker Bezirksliga, Gruppe 5: Das Kellerduell zwischen SuS Oberhausen und der Spvgg Meiderich 06/95 war nichts für Freunde der Defensivkunst. Nach einigen Drehungen und Wendungen brachte Meiderich mit einem 7:6 (3:3)-Auswärtssieg drei wichtige Punkte ins Ziel.

Schon vor Spielbeginn waren SuS Oberhausen und die Spvgg Meiderich nicht gerade berühmt für ihre stabilen Abwehrreihen. Nachdem es im direkten Aufeinandertreffen dann gleich 13 Mal klingelte, katapultierten sich die beiden Seiten mit großem Abstand auf Platz eins und zwei der schwächsten Defensiven der Bezirksliga-Gruppe 5. Den Meiderichern dürfte das für den Moment aber herzlichst egal sein, kommen sie den Nicht-Abstiegsplätzen ein gutes Stück näher.

Oberhausen gibt die Zwei-Tore-Führung noch in Halbzeit eins aus der Hand Nach einer torlosen Anfangsphase eröffneten die Hausherren den nicht mehr enden wollenden Torreigen. Fabio Theisen drückte die Kugel nach einem durchgerutschten Einwurf über die Linie (19.), und nur wenige Minuten später war Benludvig Elad nach einem Pass in die Spitze nicht mehr einzuholen. Im Eins-gegen-Eins mit Keeper Noah Krappen blieb er eiskalt und erhöhte auf 2:0 (26.). Damit war die Geschichte der ersten Halbzeit aber noch nicht lange nicht auserzählt, vielmehr schossen sich die Teams gerade erst warm. Dennis Freikamp verkürzte mit einem Schuss aus der Distanz (37.), bevor ein Missgeschick von Arsan Azeez Halee Halee die nächste Szene einleitete: Der Mittelfeldmann trat am Ball vorbei, das Leder hoppelte zu Kevin Skoda, der abgeklärt zum 3:1 einschob (41.). Meiderich musste sich aber nicht lange grämen. Freikamp erzielte nach einem Foulelfmeter seinen zweiten Treffer (43.), und noch vor dem Halbzeitpfiff behielt Tobias Freiwald vor Nils Ole Brühl die Nerven, sorgte somit für Gleichstand vor dem Pausenpfiff (45.).

Es ging aber auch im zweiten Durchgang munter weiter. Nur wenige Momente nach Beginn der zweiten Hälfte schickte Keeper Krappen Fynn Heinzelmann mit einem öffnenden Ball auf die Reise, dieser zögerte nicht lange, ließ einen Gegenspieler alt aussehen und marschierte von der Außenlinie Richtung Tor und schloss trocken zum 4:3-Führungstreffer ab (46.). Allmählich schwenkte das Momentum weiter auf Seiten der Gäste. Und erneut brachte ein langer Ball die Oberhausener in die Bredouille. Nach einem Pass von der Grundlinie in den Rückraum vollendete Fares Alfandi wuchtig zum bereits achten Treffer der Partie (55.).