Eine harte Partie, mit dem besseren Ende für den VfB Lübeck (in grün). – Foto: Pressefoto Eibner

7.505 Zuschauer: Regionalliga-Rekord an der Lohmühle 20. Spieltag in der Regionalliga Nord - Fr.: Rekordkulisse in Lübeck +++ Sa.: Delmenhorst bejubelt Big Points +++ So.: Havelse springt auf einen Nichtabstiegsplatz

Eine Zahl steht an diesem 20. Spieltag der Regionalliga Nord besonders im Fokus: 7.505 Zuschauer verfolgten am Freitagabend die Begegnung im Stadion an der Lohmühle zwischen dem VfB Lübeck und dem Hamburger SV II und sorgten damit für einen neuen Zuschauerrekord. Doch nicht nur an der Spitze wurde es turbulent, auch im Tabellenkeller ging es um wichtige Punkte, wenn am Ende der Spielzeit der Klassenerhalt in Deutschlands vierthöchster Spielklasse besiegelt werden soll.

Freitag Es war das erwartete, hochumkämpfte Spitzenspiel zwischen dem VfB Lübeck und der Zweitliga-Vertretung des HSV, mit dem - nach drei sieglosen Spielen am Stück - besseren Ende für den Tabellenführer der Regionalliga Nord. Doch es dauerte den Vorzeichen entsprechend lange, bis die Rekordkulisse von 7.505 Zuschauern das erste Tor des Abends bejubeln durfte: Manuel Farrona Pulido (44.) nahm einen Rückpass technisch hervorragend mit in die Bewegung und verwertete im Anschluss zum psychologisch günstigen Zeitpunkt zur 1:0-Führung. Auch, wenn kurz nach dem Seitenwechsel (49.) unmittelbar der Ausgleich für die Hamburger fiel (Robin Velasco, 49.) hatte der Spitzenreiter dieses Mal einfach das Glück des Tüchtigen: Der eingewechselte Marvin Thiel setzte sich auf dem linken Flügel in Szene, überließ Boland die Flanke, die bis zum langen Pfosten durchging, wo Drinkuth parat stand und zum 2:1-Endstand einschoss (82.).

Neuer Rekord in der Regionalliga Nord: 7.505 Zuschauer. – Foto: Pressefoto Eibner

Samstag Während sich der BSV Schwarz-Weiß Rehden und der Bremer SV sowie Holstein Kiel II und der TuS BW Lohne am Samstagnachmittag jeweils 1:1-Unentschieden trennten, setzte der SV Atlas Delmenhorst beim 3:2-Heimsieg über den direkten Konkurrenten VfV Borussia 06 Hildesheim mit das größte Ausrufezeichen des Spieltags. Für den weiteren Saisonverlauf ebenfalls von großer Bedeutung war der 3:0-Erfolg des 1. FC Phönix Lübeck, der sich damit ein kleines Stück aus der Gefahrenzone befreien und den FC St. Pauli II tiefer in den Abstiegsstrudel befördern konnte.

Nahezu grenzenloser Jubel beim SC Weiche Flensburg, nachdem es zuletzt nicht wirklich rund lief. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Nach vier Spielen ohne Sieg konnte auch der SC Weiche Flensburg wieder gewinnen - und wie! Gegen den BSV Kickers Emden gelang auf heimischen Grün ein 4:1-Sieg und damit weiter ein Platz in der Verfolgergruppe der Regionalliga Nord.