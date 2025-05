7:5 von Makedonija Stuttgart, ein Spielabbruch, 9:2 des VfB Neckarrems

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1:

SV Sillenbuch II – MTV Stuttgart II 1:4

Lasse Schuler brachte die Gastgeber in der 17. Minute früh in Führung. Doch nach der Pause drehte Lovis Kobasic mit einem Doppelpack in der 49. und 74. Minute die Partie zugunsten des MTV Stuttgart II. Erik Enke erhöhte in der 68. Minute, ehe Lovis Kobasic mit seinem dritten Treffer in der Nachspielzeit (90.+2) den Schlusspunkt setzte.

TB Untertürkheim – SSV Zuffenhausen 2:0

Marvin Wolf erzielte in der 23. Minute das 1:0 für TB Untertürkheim. In der 83. Minute sorgte Yannick Riess-Morales mit dem 2:0 für die Entscheidung.

TV89 Zuffenhausen – PSV Stuttgart 5:2

Sergio Mavinga eröffnete in der 19. Minute den Torreigen für TV89 Zuffenhausen. Alan Pfitzner legte mit Treffern in der 28. und 37. Minute nach. Semijel Mulalic verkürzte kurz vor der Pause (45.). Direkt nach dem Seitenwechsel stellte Mavinga mit seinem zweiten Tor auf 4:1 (46.), ehe erneut Pfitzner in der 50. Minute seinen dritten Treffer markierte. Patrick Coimbra konnte in der 63. Minute noch Ergebniskosmetik betreiben.

Türkspor Stuttgart – SG Untertürkheim 3:1

Omar Hafez Mohamed Aboulazm brachte SG Untertürkheim in der 20. Minute in Führung. Doch Türkspor Stuttgart antwortete mit einem Treffer von Haris Vrabac in der 41. Minute. Ein sicher verwandelter Foulelfmeter von Erdem Akcan in der 57. Minute brachte die Wende, bevor Erdal Koyuncu in der 73. Minute alles klar machte.

OFK Beograd Stuttgart – TV Zazenhausen 5:1

Rade Lazic eröffnete mit dem 1:0 in der 16. Minute. Nikola Lakovic erzielte in der 27. und 29. Minute einen Doppelpack. Nikola Marko Sijakovic erhöhte in der 64. Minute auf 4:0. Can Camkerten verkürzte in der 71. Minute, doch erneut Sijakovic traf in der 88. Minute zum Endstand.

SG Weilimdorf – TSV Uhlbach 2:0

Kilian Bruckner traf bereits in der 13. Minute zum 1:0 für SG Weilimdorf. Niklas Janik legte in der 64. Minute nach und sicherte damit den Sieg.

SV Prag Stuttgart – TSV Mühlhausen/Stuttgart 1:3

Nach einem nicht näher bezeichneten frühen Treffer zum 1:0 (6.), antwortete Jens Peringer in der 26. Minute für TSV Mühlhausen. Lorik Bytyci drehte das Spiel in der 76. Minute, bevor Miloš Bjelkić nur drei Minuten später (79.) den Endstand herstellte.

SG Stuttgart West – ASV Botnang 0:2

Marvin Dickmann verwandelte in der 9. Minute einen Foulelfmeter zur Führung für ASV Botnang. In der 72. Minute erhöhte Mirlind Kamberi auf 2:0 und ließ dem Heimteam keine Chance zur Gegenwehr.

