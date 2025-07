75 Jahre SpVgg Loiching: Hankofen & Dingolfing geben sich die Ehre

Die intensive Vorbereitung neigt sich für die SpVgg Hankofen-Hailing dem Ende entgegen. Und das heißt: Es geht um die Stammplätze! Langsam sollte sich eine Startformation herauskristallisieren, die in zwei Wochen zum Saisonauftakt beim TSV Buchbach bestehen soll. Das sieht auch Coach Tobias Beck so: "Klar, jetzt geht`s darum, eine erste Elf zu finden. Mit der Vorbereitung bin ich zufrieden. Die Jungs ziehen voll mit, auch die Neuzugänge haben sich gut integriert. Die Mannschaft findet auf und neben dem Platz zusammen. Nach drei harten Wochen geht`s jetzt um Themen wie Feinabstimmug und Spritzigkeit."Gegen den Nachbarn aus Dingolfing können sich die Akteure noch einmal mit Nachdruck bei ihrem Trainer für ein Startelfticket empfehlen. "Das wird ein besonderes Spiel. Wir treffen auf viele Bekannte. Daniel Hofer war über Jahre Kapitän bei uns, auch Christoph Laimer hat seine Spuren bei uns hinterlassen. Nicht zuletzt gegen Schalding hat man gesehen, dass in Dingolfing etwas entsteht. Das freut mich persönlich sehr und tut der Region gut. Es ist alles angerichtet für ein attraktives Freundschaftsspiel."Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: David Löffler (Knieprobleme) und Simon Pichlmeier (Schmerzen am Sprunggelenk) werden nicht mit dabei sein. Das Duo wird sich einer MRT-Untersuchung unterziehen. "Das ist aber mehr eine Vorsichtsmaßnahme. Wir wollen da nichts riskieren bzw. übersehen. Ich denke nicht, dass die beiden länger ausfallen werden", meint Beck. Lukas Käufl fehlt aus privaten Gründen.